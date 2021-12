Le président sud-africain testé positif au COVID, légèrement malade

Président sud-africain Cyril Ramaphosa reçoit un traitement pour des symptômes légers de COVID-19 après avoir été testé positif pour la maladie dimanche, a déclaré son bureau.

Ramaphosa a commencé à se sentir mal et un test a confirmé COVID-19, a annoncé un communiqué de la présidence.

Il s’isole au Cap et est surveillé par le service de santé militaire sud-africain, selon le communiqué. Il a délégué toutes les responsabilités au vice-président David Mabuza pour la semaine prochaine.

Ramaphosa, 69 ans, est entièrement vacciné. La déclaration ne dit pas s’il avait été infecté par la variante du coronavirus omicron.

La semaine dernière, Ramaphosa a visité quatre pays d’Afrique de l’Ouest. Lui et tous les membres de sa délégation ont été testés pour le COVID-19 dans chacun des pays au cours du voyage. Certains membres de la délégation ont été testés positifs au Nigeria et sont retournés directement en Afrique du Sud. Tout au long du reste du voyage, Ramaphosa et sa délégation ont été testés négatifs. Ramaphosa est revenu du Sénégal le 8 décembre.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’adresse aux médias après avoir rencontré son homologue kenyan Uhuru Kenyatta à Pretoria, en Afrique du Sud, le mardi 23 novembre 2021. Kenyatta est en visite d’État en Afrique du Sud pour discuter de questions politiques et économiques. (AP Photo/Themba Hadebe)

Ramaphosa a déclaré que sa propre infection sert d’avertissement à tous les habitants d’Afrique du Sud pour qu’ils se fassent vacciner et restent vigilants contre l’exposition, selon le communiqué. La vaccination reste la meilleure protection contre les maladies graves et l’hospitalisation, a-t-il déclaré.

Les personnes en Afrique du Sud qui ont été en contact avec Ramaphosa dimanche sont invitées à surveiller les symptômes ou à se faire tester, a-t-il déclaré.

L’Afrique du Sud est actuellement aux prises avec une résurgence rapide entraînée par la variante omicron, selon les responsables de la santé.

Le pays a enregistré plus de 18 000 nouveaux cas confirmés dimanche soir. On estime que plus de 70 % des cas proviennent d’omicron, selon les enquêtes de séquençage génétique.

Après une période de faible transmission d’environ 200 nouveaux cas par jour début novembre, les cas de COVID-19 en Afrique du Sud ont commencé à augmenter considérablement. Le 25 novembre, des scientifiques d’Afrique australe ont confirmé la variante omicron, qui comporte plus de 50 mutations. Omicron semble être hautement transmissible et est rapidement devenu dominant dans le pays. Jusqu’à présent, la majorité des cas ont été relativement bénins et le pourcentage de cas graves nécessitant de l’oxygène a été faible, selon les médecins.

