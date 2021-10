Le président taïwanais confirme que les forces américaines sont présentes dans le pays alors que la menace chinoise « augmente chaque jour »

Publicité

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a confirmé que les troupes américaines étaient dans son pays depuis des mois pour aider à former son armée alors que la menace chinoise « augmente chaque jour ».

Dans une interview avec CNN, elle a poursuivi en disant que les relations entre Taipei et Pékin se sont détériorées au cours des dernières années parce que la vision de la Chine pour la région est « très différente » de ce qu’elle a été historiquement.

Publicité

Le leader taïwanais a également déclaré au réseau que les troupes américaines y étaient déployées pour augmenter la « capacité de défense » de la démocratie insulaire. Elle a également déclaré qu’elle pensait que les États-Unis prendraient la défense de son pays si la Chine envahissait ou engageait une action militaire en raison de «la relation à long terme que nous entretenons avec les États-Unis et également du soutien du peuple américain, ainsi que de la Le Congrès et l’administration ont été très utiles.

« S’il s’agit d’une menace chinoise, elle augmente chaque jour », a-t-elle déclaré en réponse à la question du correspondant de CNN, Will Ripley, de savoir si elle pensait que son île était plus sûre aujourd’hui que lorsqu’elle est devenue présidente en 2016.

Ripley a poursuivi en notant que la Chine est beaucoup plus grande et a une armée plus grande et plus puissante avant de demander si Tsai serait disposé à s’asseoir avec le président chinois Xi Jinping pour discuter des « différences ».

« Eh bien, plus de communication serait utile pour que nous réduisions les malentendus compte tenu de nos différences, des différences en termes de nos systèmes politiques. Nous pouvons nous asseoir et parler de nos différences et essayer de nous arranger pour pouvoir coexister pacifiquement », a-t-elle déclaré.

Le correspondant de CNN a noté que le prédécesseur de Tsai s’était assis avec Xi et avait eu des entretiens, mais elle a répondu que c’était une autre époque.

« Eh bien, je pense que la situation a beaucoup changé et le plan de la Chine envers la région est très différent », a-t-elle déclaré.

Ripley a noté :

Ce plan comprend des menaces de guerre contre Taïwan, des affrontements avec le Japon et la mer de Chine orientale et la militarisation des îles artificielles de la mer de Chine méridionale, posant un défi direct à sept décennies de suprématie militaire américaine dans l’Indo-Pacifique. En réponse, les États-Unis ont intensifié leurs ventes d’armes à Taïwan, vendant à l’île 5 milliards de dollars d’armes l’année dernière. Le président Tsai confirme en exclusivité à CNN que le soutien américain va au-delà de la vente d’armes. Ce soutien inclut-il l’envoi de quelques militaires américains pour aider à former les troupes taïwanaises ?

« Hé bien oui. Nous avons un large éventail de coopérations avec les États-Unis, visant à augmenter notre capacité de défense », a répondu la dirigeante taïwanaise avant de refuser de révéler le nombre exact de forces américaines stationnées dans son pays.

Le correspondant de CNN a ensuite noté que la semaine dernière, lors d’un événement à l’hôtel de ville de CNN, le président Biden a affirmé que la politique américaine était de défendre Taïwan, bien que ce ne soit pas le cas ; la loi de 1979 sur la défense de Taiwan ordonne uniquement aux États-Unis de fournir un soutien militaire et d’offrir des équipements et une formation et de travailler à une solution pacifique entre Pékin et Taipei.

Publicité

«La Maison Blanche est revenue plus tard sur les commentaires de Biden. Ils semblent contredire la politique américaine d’ambiguïté stratégique de longue date, laissant l’implication militaire américaine à Taïwan, une question ouverte », a déclaré Ripley, tandis que Tsai a répondu : « Les gens ont une interprétation différente de ce que le président Biden a dit. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait confiance que les États-Unis viendraient en aide à Taïwan, Tsai a répondu :

J’ai la foi, et compte tenu de la relation à long terme que nous entretenons avec les États-Unis et également du soutien du peuple américain, ainsi que du Congrès, et de l’administration a été très utile.

Nous devons accélérer notre réforme militaire afin d’avoir la capacité de nous défendre. Et étant donné la taille de Taïwan par rapport à la taille de la RPC, le développement d’une capacité asymétrique est la clé pour nous.

Nous essayons de nous rendre plus forts dans tous les aspects et d’augmenter notre capacité militaire et notre soutien international.