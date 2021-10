La présidente Tsai Ing-wen assiste à un exercice de décollage et d’atterrissage d’avions de chasse de l’armée de l’air taïwanaise à Pingtung, Taïwan, le 15 septembre 2021. (Taiwan Military Defence/Handout via .)

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a confirmé que des soldats américains sont stationnés dans le pays, dans une interview à CNN publiée jeudi.

« Oui, nous avons un large éventail de coopérations avec les États-Unis visant à augmenter notre capacité de défense », a déclaré Tsai lorsqu’on lui a demandé si les troupes américaines étaient impliquées dans la formation des soldats taïwanais.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé combien de soldats américains étaient stationnés à Taïwan, Tsai a répondu « pas autant que les gens le pensaient ».

Tsai a également évoqué les tensions croissantes avec la Chine, affirmant que la menace chinoise « augmente chaque jour ».

« Voici cette île de 23 millions d’habitants qui s’efforce chaque jour de se protéger et de protéger notre démocratie et de s’assurer que notre peuple a le genre de liberté qu’il mérite », a déclaré Tsai. « Si nous échouons, cela signifie que les gens qui croient en ces valeurs douteraient qu’il s’agisse de valeurs qu’ils [should] se battre pour.

Les commentaires de Tsai interviennent plusieurs semaines après que le Wall Street Journal a rapporté qu’une unité d’opérations spéciales américaines et un groupe de Marines ont été déployés pour aider les forces taïwanaises. Le président Biden a déclaré que les États-Unis avaient un « engagement » à aider à défendre Taïwan lors d’une mairie de CNN la semaine dernière, bien qu’un porte-parole de la Maison Blanche ait précisé plus tard que les relations des États-Unis avec Taïwan seraient « guidées par le Taiwan Relations Act » de 1979.

L’armée de l’air chinoise a effectué sa plus grande incursion dans l’espace aérien taïwanais au début du mois. La Chine ne considère pas Taïwan comme un pays indépendant, et le Premier ministre Xi Jinping a appelé à plusieurs reprises à unifier Taïwan avec le continent.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

Lien source