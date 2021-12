Le président Trump avait-il tort de vanter le vaccin COVID-19 ? – RedState

L’ancien président Donald Trump a récemment haussé les sourcils lors d’une interview avec la commentatrice conservatrice Candace Owens lorsqu’il a vanté les avantages du vaccin COVID-19. Maintenant, certains à droite sont tous pris de vertige car il n’est pas dans le train anti-vaxx. Mais est-ce aussi grave que certains le prétendent ?

Mardi, Trump a participé à une interview à l’émission « Candace » du Daily Wire, dans laquelle il s’est attribué le mérite de la « vitesse incroyable » à laquelle les vaccins ont été développés alors qu’il était encore en poste.

« J’ai proposé un vaccin, avec trois vaccins », a-t-il déclaré. « Tous sont très, très bons. J’en ai trouvé trois en moins de neuf mois. Cela devait prendre de cinq à douze ans.

Owens a légèrement reculé, soulignant que plus d’Américains sont morts du COVID-19 cette année qu’en 2020, même avec le vaccin en circulation.

« Encore plus de personnes sont mortes sous COVID cette année », a-t-elle soutenu. «Au fait, sous Joe Biden, que sous vous et plus de gens ont pris le vaccin cette année. Alors les gens se demandent comment…

Trump est intervenu :

« Oh non, les vaccins fonctionnent, mais certaines personnes ne sont pas celles-là. Ceux qui tombent très malades et vont à l’hôpital sont ceux qui ne se font pas vacciner. Mais c’est toujours leur choix. Et si vous vous faites vacciner, vous êtes protégé.

L’ancien président a poursuivi :

« Regardez, les résultats du vaccin sont très bons, et si vous l’obtenez, c’est une forme très mineure. Les gens ne meurent pas lorsqu’ils se font vacciner.

Plus tôt ce mois-ci, Trump a également fait l’éloge de la vaccination lors d’une interview avec l’ancien animateur de Fox News Bill O’Reilly, notant qu’il avait reçu son rappel. Lors de sa conversation avec Owens, l’ancien président a souligné qu’il s’opposait aux mandats de vaccins et de masques. « Les gens doivent avoir leur liberté », a-t-il déclaré.

Donald Trump : « Le vaccin est l’une des plus grandes réussites de l’humanité » « Les trois vaccins (Pfizer, Moderna, J&J) sont très bons » « Les vaccins fonctionnent – ​​Si vous prenez le vaccin, vous êtes protégé » « Les gens ne meurent pas quand ils prennent le vaccin’ pic.twitter.com/fU8q1sdMda – Popper (@Kukicat7) 22 décembre 2021

Plusieurs personnalités de l’aile droite de haut niveau ont saccagé Trump pour avoir fait la promotion du vaxx. Le théoricien du complot Alex Jones a critiqué l’ancien président, affirmant qu’il s’était joint au «Nouvel Ordre Mondial» et à d’autres individus inconvenants.

« Connectez-vous. Prenez-en le crédit. Prenez ceci, connectez-vous, croyez-le. Enfer, nous combattons Bill Gates et Fauci et Biden et le Nouvel Ordre Mondial et Psaki et le Groupe Davos », a fait rage Jones dans son émission cette semaine. « Et maintenant, nous avons Trump dans leur équipe ! »

Ali Alexander, l’un des fondateurs du mouvement « Stop the Steal » qui a aidé les démocrates à remporter des sièges au Sénat géorgien, a également contesté Trump.

« Vous vous souvenez quand Trump a dit que vous feriez le jeu des démocrates en vous moquant du tir précipité et inefficace ? il a écrit sur Telegram. « Oui, Joe Biden le félicite ainsi que son coup de rappel. Trump, arrête. Arrête. Ayez votre position (soutenue par Fauci) et permettez-nous d’avoir la nôtre (qui est soutenue par la science). Cette défaite devient agaçante au niveau des baby-boomers.

Le caricaturiste politique conservateur Ben Garrison s’en est également pris au président, dessinant un dessin montrant Trump dans un train de vaccins tandis que les partisans coiffés d’un chapeau de MAGA le huent.

je n’aurais jamais pensé voir le jour où ben garnison allumerait Trump pic.twitter.com/6S89RL9UXz – kim faits possibles (@kimpossiblefact) 23 décembre 2021

Même les QAnoners avaient leur culotte dans un tas sur les commentaires de Trump. Autant faire confiance au plan, n’est-ce pas ?

Mais voici la question : Trump avait-il tort, cependant ?

Certains ont contesté le fait que Trump semble dire que personne qui prend le vaccin ne meurt de COVID-19. Cependant, quiconque a prêté attention à son passage en politique au cours des cinq dernières années a entendu la maxime : « Prenez Trump au sérieux, pas littéralement. »

L’ancien président est connu pour ses exagérations et ses hyperboles. Grossièrement. À la lumière de cela, suggérer que Trump signifie littéralement qu’aucune personne vaccinée n’est décédée de COVID-19 revient à croire qu’il a dit aux gens d’aller dans leur buanderie, de prendre une bouteille de Clorox, de la mettre dans une seringue et de l’injecter dans leurs veines.

Je pense qu’il est prudent de dire que Trump sait qu’au moins certaines personnes vaccinées sont décédées. Il soulignait simplement le fait que la plupart de ceux qui ont été hospitalisés ou ont succombé au virus sont ceux qui n’ont pas reçu le vaccin.

En effet, la plupart de ceux qui soutiennent Trump ont exactement la même position : obtenez le vaxx si vous le souhaitez, mais ne le mandatez pas pour le reste du pays. C’est un sentiment avec lequel la plupart d’entre nous peuvent être d’accord parce que nous ne sommes pas des autoritaires.

Il convient également de noter que la plupart de ceux qui critiquent Trump ne sont pas seulement anti-mandat, ils sont anti-vaxx, ce qui signifie qu’ils ne veulent pas que quelqu’un se fasse injecter. Un sondage réalisé en septembre a révélé que la plupart (56%) des républicains ont été au moins partiellement vaccinés. Ceux qui critiquent Trump sont dans la minorité des conservateurs.

Pour le dire simplement, la position de Trump sur le vaccin n’avait rien de mal. Il a simplement réitéré ce que beaucoup d’entre nous croient : les gens devraient être libres de faire leurs propres choix.