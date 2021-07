Le président Trump s’attaque à la grande technologie ⋆ 10z viral

par The Sharp Edge, Corey’s Digs :

C’est Benjamin Franklin qui a écrit la phrase dans une lettre en 1722, “Sans liberté de pensée, il ne peut y avoir de sagesse – et pas de liberté publique sans liberté d’expression.” Franklin a poursuivi en expliquant dans cette même lettre: “La culpabilité ne craint que la liberté d’expression, qui la tire de ses trous cachés et expose sa difformité et son horreur à la lumière du jour.” C’est peut-être cette culpabilité même qui pousse les tyrans des Big Tech à faire taire les critiques. L’attaque contre la liberté d’expression n’est jamais devenue plus évidente que le jour où Big Tech a choisi de faire taire le président des États-Unis. Après tout, le président Trump a le don de faire la lumière sur des vérités laides que l’establishment corrompu préférerait rester cachées.

Heureusement, Trump n’est pas du genre à reculer devant un combat – en particulier un combat aussi digne que la protection de nos droits du Premier Amendement à l’ère de la tyrannie des Big Tech. C’est pourquoi le président Trump s’attaque à Big Tech dans le cadre de recours collectifs contre Facebook, Twitter et Google, ainsi que leurs PDG – Mark Zuckerberg, Jack Dorsey et Sundar Pichai. Les poursuites visent à tenir les oligarques de Big Tech, qui se sont cachés derrière les protections de l’article 230, pour responsables d’avoir fait taire les voix dissidentes contre le récit de l’establishment corrompu.

Dans son annonce publique du procès, le président Trump a déclaré : « Depuis le tout début de notre nation, la liberté d’expression a toujours été comprise comme le fondement de notre liberté et de notre force. En Amérique, nous reconnaissons que la liberté de dire ce que nous pensons et d’exprimer la vérité… ne nous est pas accordée par le gouvernement. Cela nous est donné par Dieu et personne ne devrait avoir le pouvoir de prendre cela tout de suite. Les pères fondateurs ont inscrit ce droit dans le tout premier amendement de notre Constitution parce qu’ils savaient que la liberté d’expression est essentielle à la prévention… de l’horreur et à la préservation de notre République. Mais rappelez-vous les mots « la prévention de l’horreur », parce que nous sommes très près de voir cela maintenant dans notre pays… Selon les mots de… George Washington… « Si la liberté d’expression peut être supprimée, alors stupides et silencieux, nous pouvons être conduits comme des brebis à l’abattoir.

Le président Trump a poursuivi: «Bien que les sociétés de médias sociaux soient officiellement des entités privées, ces dernières années, elles ont cessé d’être privées avec leur… utilisation de l’article 230, qui les protège profondément de toute responsabilité… Aucune autre entreprise dans notre pays, et même dans notre l’histoire du pays, ont bénéficié d’une protection comme celle-ci… Ces entreprises ont été cooptées, contraintes et armées par le gouvernement et par des acteurs gouvernementaux pour devenir les exécutants de la censure illégale et inconstitutionnelle… Nous allons nous assurer que les protections de responsabilité qu’elles avoir en vertu de l’article 230 [are], au minimum, changé, et peut-être au maximum, supprimé. La Cour suprême a clairement indiqué que le Congrès n’est pas autorisé à contraindre des entités privées… Grâce à une telle coordination, le gouvernement fédéral a essentiellement délégué les plateformes de médias sociaux pour devenir le bras de censure de facto du gouvernement américain.

Les critiques des recours collectifs du président Trump, qui sont nombreux (y compris tous les médias traditionnels à l’unisson), soutiennent que ces géants de la Big Tech sont des entreprises privées, capables d’être aussi libérales qu’elles le souhaitent, en faisant taire tout discours qu’ils jugent être « répréhensible ». Les médias de Fake News, qui ont largement obtenu un laissez-passer gratuit pour la censure, soutiennent les droits de ces géants des médias sociaux en affirmant : « Les sociétés de médias sociaux ne sont pas le Congrès ni aucun autre acteur étatique. Ce sont des entreprises privées. Et les entreprises privées ne peuvent pas violer le premier amendement. Au lieu de cela, ils peuvent avoir leurs propres droits du premier amendement qui pourraient être violés par l’État. » Cependant, les recours collectifs de Trump soutiennent que la coercition exercée par le Congrès sur les sociétés de médias sociaux et la législation du Congrès connue sous le nom de section 230 violent le premier amendement, qui stipule que le Congrès ne doit adopter aucune loi restreignant la liberté d’expression.

Les plaintes allèguent que les démocrates utilisent leur pouvoir pour contraindre Big Tech à supprimer la liberté d’expression de l’opposition, par le biais de menaces de réglementation ou de suppression des protections de l’article 230. Citant de nombreux exemples de coercition dirigée par les démocrates, la plainte de Twitter indique : « Le message transmis par les législateurs démocrates aux défendeurs était clair : utilisez l’autorité de l’article 230 pour interdire le demandeur et les membres présumés du groupe qui ont publié du contenu et des opinions contraires à ces législateurs ». points de vue préférés ou perdre les protections concurrentielles de l’article 230 et des dizaines de milliards de dollars de parts de marché au total. La plainte poursuit en déclarant que « les articles 230(c)(1) et 230(c)(2) ont été délibérément adoptés par le Congrès pour inciter, encourager et promouvoir les entreprises de médias sociaux à atteindre un objectif : la censure de prétendus ” ‘ mais un discours protégé par la Constitution sur Internet – que le Congrès ne pouvait pas accomplir lui-même par la Constitution. Le Congrès ne peut pas légalement inciter, encourager ou promouvoir des personnes privées à accomplir ce qu’il est constitutionnellement interdit d’accomplir. Norwood c. Harrison, 413 US 455, 465 (1973). L’article 230 (c) (2) est donc inconstitutionnel à première vue, et l’article 230 (c) (1) est également inconstitutionnel dans la mesure où il a été interprété pour immuniser les sociétés de médias sociaux contre les mesures qu’elles prennent pour censurer les discours protégés par la Constitution.

La bataille contre l’abus par Big Tech des protections de l’article 230 se prépare depuis des années dans toutes les branches des gouvernements fédéral et des États. Récemment, les républicains de la Chambre ont annoncé leur intention d’introduire une législation visant à modifier l’article 230 et à lutter contre la censure des conservateurs. Plusieurs États rouges, dont la Floride (l’État dans lequel les poursuites de Trump ont été déposées) ont introduit ou adopté des lois pour tenir Big Tech responsable de sa censure. Et d’innombrables poursuites ont été déposées dans tout le pays par des citoyens dont les droits du premier amendement ont été violés par la censure des médias sociaux. Une décision récente de la Cour suprême du Texas peut être de bon augure pour la bataille du président Trump contre Big Tech, car le tribunal a statué contre la défense de Facebook en invoquant l’article 230 pour protéger le géant des médias sociaux de toute responsabilité s’il n’a pas empêché son site d’être utilisé à des fins de trafic sexuel. La décision du tribunal a déclaré: «Nous ne comprenons pas que l’article 230″ crée un no man’s land sans loi sur Internet ” dans lequel les États sont impuissants à imposer la responsabilité des sites Web qui participent sciemment ou intentionnellement au fléau de la traite des êtres humains en ligne. ” Pourtant, c’est exactement ce que les plateformes de médias sociaux sont devenues – “un no man’s land sans loi sur Internet”. Il est évident pour quiconque apprécie le premier amendement, que l’article 230 a des limites et ne doit pas être utilisé pour protéger les géants de la grande technologie de la responsabilité d’avoir violé la liberté d’expression protégée par la Constitution sous la coercition de personnes au sein de notre gouvernement.

