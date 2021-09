Le président Erdogan est-il si déconnecté de ce qui se passe autour de lui qu’il a déclaré la guerre au Bitcoin ? Ou s’agit-il d’un cas de « perdu dans la traduction » et de citations hors contexte ? Un article intitulé “Nous sommes en guerre contre le bitcoin”, a déclaré le président turc” a fait le tour de Bitcoin-Twitter, recevant à la fois des moqueries et des critiques légitimes. Cependant, nous avons remarqué un détail crucial : l’article ne contient pas de citation directe d’Erdogan. C’est suspect.

Armé d’une volonté de fer et de Google Translate, NewsBTC a exploré le problème et est parvenu à des conclusions inattendues.

Tombons dans le terrier du lapin.

« Lorsque le président Erdogan a limogé le président de la banque centrale en mars, faisant chuter la livre turque par rapport au dollar, les recherches de Google pour le terme « bitcoin » ont grimpé en flèche à travers le pays. »

Est-ce la guerre contre le Bitcoin ou la guerre contre les crypto-monnaies ?

L’article original citait une source grand public et généralement fiable, un article en turc chez Bloomberght intitulé “Erdogan : nous avons une guerre séparée contre les crypto-monnaies”. Apparemment, le président a organisé un programme de réunion des jeunes, son public était donc composé d’étudiants de tout le pays. Ils discutaient de la livre turque numérique, la CBDC proposée par le pays, et l’un des participants a demandé leur point de vue actuel sur les crypto-monnaies :

«Erdoğan a déclaré qu’ils n’avaient pas de problème à s’ouvrir à la crypto-monnaie, au contraire, ils ont une guerre séparée et luttent contre eux. Erdogan a déclaré: «Nous ne leur donnerons pas une telle prime, et nous non plus. Parce que nous continuerons notre chemin avec notre argent, qui est notre identité fondamentale en la matière. »

Il ne mentionne même jamais une guerre contre Bitcoin. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une traduction Google et que certaines informations ont peut-être été perdues. Cependant, les écarts sont là. Le président dit qu’ils “n’ont pas de problème” avec la cryptographie, mais qu'”au contraire, ils ont une guerre séparée et luttent contre eux”. Au contraire de quoi ? Et remarquez, ce n’est pas non plus une citation directe. Dans la citation d’Erdogan, il ne dit rien sur une guerre contre Bitcoin.

Nous avons besoin de plus de données. Consultons d’autres sources.

N’oubliez pas que « Nous, le peuple » ne signifie pas « Nous – l’État ».

Essayer de lutter contre une technologie qui responsabilise les gens est un moyen sûr d’être du côté des perdants de l’histoire. – Jeff Booth (@JeffBooth) 20 septembre 2021

Qu’a dit exactement le président Erdogan ?

Une recherche rapide nous mène à The New Arab. Ils ne citent pas directement le président, mais leur traduction rend beaucoup plus clair l’intention de ce qu’il a dit :

“Erdogan a affirmé que le pays n’avait “certainement” pas de problème avec la propagation des actifs numériques. Cependant, que la Turquie continuerait avec son propre argent, ce qui, selon lui, fait partie de l’identité nationale. »

Ils n’ont pas de problème avec la diffusion des actifs numériques parce qu’ils préparent leur CBDC, et leur façon de le vendre est que l’argent fait « partie de l’identité nationale ». J’ai compris. Mais qu’en est-il de cette guerre contre Bitcoin ?

Une deuxième recherche nous mène à Newsbit, qui cite apparemment directement un président Erdogan beaucoup plus lucide :

« Nous n’avons absolument aucune intention d’adopter les crypto-monnaies », a répondu le président, ajoutant : « Au contraire, nous avons une guerre contre elles. Nous ne prendrions jamais en charge les crypto-monnaies. Parce que nous continuons avec notre propre monnaie qui a sa propre identité.

Ok, maintenant nous savons qu’Erdogan n’a jamais rien dit sur une guerre contre Bitcoin et a toujours fait référence aux crypto-monnaies. Et que, dans le code, il parlait toujours de la livre turque numérique. Cependant, a-t-il vraiment dit tout cela ? Cette citation semble étrangement proche de la citation originale de Bloomberg, et celle-ci n’était pas littérale. Si le président a tout dit clairement, pourquoi Bloomberg ne le citerait-il pas ?



Tableau des prix BTC du 20/09/2021 sur Exmo | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Il est temps de consulter les sources primaires

Heureusement pour nous, Newsbit est lié à l’agence Anadolu, une agence de presse publique turque. C’est aussi proche que possible des sources primaires. Un rapport sur l’ensemble de l’événement qui ne mentionne que les crypto-monnaies à la fin. La citation est-elle présente dans ce rapport ? Qu’a dit exactement le président Erdogan ? Eh bien, selon l’agence Anadolu :

«Erdoğan a déclaré qu’ils n’avaient pas de problème à s’ouvrir à la crypto-monnaie, au contraire, ils ont une guerre séparée et luttent contre eux. Erdogan a déclaré: «Nous ne leur donnerons pas une telle prime, et nous non plus. Parce que nous continuerons notre chemin avec notre argent, qui est notre identité fondamentale en la matière. »

C’est exact! La même citation exacte avec le même libellé exact que Bloomberg a utilisé au début. Ainsi, Bloomberg a littéralement copié et collé leur article. Et la citation supposée de Newsbit n’est qu’une reformulation de cette phrase. On ne sait pas exactement ce qu’a dit le président Erdogan, mais au moins son intention est claire : oui à sa CBDC. Guerre contre les crypto-monnaies. Et nous savons avec certitude qu’il n’a jamais rien dit sur une guerre contre Bitcoin.

Crypto-monnaies et Bitcoin ne sont pas synonymes, journalistes.

Image présentée par Faruk Melik ÇEVİK sur Unsplash – Graphiques par TradingView