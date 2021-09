Le président turc dit « non » à la crypto !

Le président turc Erdogan déclare que la nation est contre la crypto-monnaie L’ancien Premier ministre déclare que la crypto suscite des griefs La Turquie prévoit de restreindre la crypto et d’initier de nouvelles réglementations

La Turquie étant un pays plein de promesses, n’est cependant pas si juste en ce qui concerne son industrie de la cryptographie. En plus d’être une nation ottomane bien développée, la Turquie semble éviter les crypto-monnaies depuis longtemps.

De plus, l’interview a eu lieu dans la ville portuaire de Mersin, dans le sud de la Turquie, qui était en fait un programme pour les jeunes, « Rencontre avec les jeunes ». Ce programme a vu des étudiants de diverses universités à travers le pays lors d’une réunion avec le président et d’autres hauts fonctionnaires de la nation.

En plus du président bombardé de nombreuses questions, un étudiant a interrogé le président sur l’avenir de la crypto-monnaie en Turquie. Cette question est en contradiction autant avec le fait que la Banque centrale de Turquie a lancé la plate-forme Lira, pour sa propre crypto-monnaie. Malgré cela, le président et les fonctionnaires ont donné leurs avis à l’évidence pour surprendre.

Les déclarations du président

En conséquence, le président de la Turquie, Reccep Tayyip Erdogan, exprime que toute la nation est contre la crypto et dans une guerre acharnée avec elle depuis longtemps.

En outre, il ajoute que la nation est dans une lutte complète avec l’industrie de la cryptographie. De plus, une réponse aussi abrupte a ravi tous les étudiants car ils s’attendaient à une réponse tout à fait différente de la part du président.

En outre, le président a demandé à l’ancien Premier ministre et vice-président du parti Justice et développement, Binali Yildirim, de commenter ses opinions sur la crypto-monnaie.

Malgré cela, Binali Yildirim déclare que l’industrie de la cryptographie n’est que pleine de griefs et de mauvaises remarques. En outre, il ajoute que l’industrie de la cryptographie de la nation doit être contrôlée négativement.

En outre, il signale divers cas où diverses fraudes et escroqueries sur les échanges cryptographiques ont eu lieu. Cela contredit les escroqueries des échanges cryptographiques de Turquie tels que Thodex et Vebitcoin, et ces deux échanges sont maintenant fermés.

En outre, il a souligné l’arnaque à l’investissement Dogecoin (DOGE), qui a entraîné la perte d’actifs de près de 1500 investisseurs.

De plus, il déclare que le gouvernement doit prendre certaines mesures et décisions concernant l’industrie de la cryptographie. En conséquence, on sait déjà que le gouvernement turc est en train de préparer et de développer ses règles et réglementations pour l’industrie de la cryptographie.