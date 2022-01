Le président turkmène ordonne la fermeture de Gateway to Hell : tout savoir sur l’attraction touristique près de Darvaza

Qu’est-ce que Gateway to Hell et pourquoi est-il fermé ? Financial Express Online a expliqué tout ce que vous devez savoir.

La porte d’entrée du Turkménistan vers l’enfer : La célèbre « porte de l’enfer » du Turkménistan va être fermée. Le développement est venu sur la base de l’ordre émis par le président du pays Gurbanguly Berdymukhamedov. Gateway to Hell est en fait le cratère de gaz de Darvaza, et il est également appelé par des noms comme « Door to Hell » ou « Gates to Hell ». Il est situé près de Darvaza, au Turkménistan, et c’est une attraction touristique populaire dans le pays. Mais qu’est-ce que Gateway to Hell et pourquoi est-il fermé ? Financial Express Online a expliqué tout ce que vous devez savoir.

Gateway to Hell : qu’est-ce que c’est exactement ?

Gateway to Hell est un cratère de gaz naturel situé près de Darvaza au Turkménistan. C’était autrefois un champ de gaz naturel qui s’est ensuite effondré dans une grotte et est devenu un cratère. Mais qu’y a-t-il d’intéressant dans un champ de gaz naturel effondré ? Eh bien, celui-ci brûle. Et brûle depuis des décennies.

Le cratère est situé au milieu du désert de Karakoum. On dit que cette région possède l’une des plus grandes réserves de gaz au monde et que le cratère lui-même a un diamètre d’environ 70 mètres. Avec une profondeur de 30 mètres, le cratère couvre une superficie totale de 5 350 mètres carrés. Il a été surnommé « la porte de l’enfer » par les Turkménis en raison de l’immense incendie et des flammes orange qui recouvrent sa surface.

Cratère de gaz du Turkménistan Darvaza : histoire

C’est là que les choses deviennent un peu obscures, car il n’y a pas d’enregistrements précis sur la façon dont la Porte de l’Enfer a vu le jour.

On croyait généralement que c’était une opération de forage des ingénieurs soviétiques qui avait mal tourné et provoqué sa formation. Selon cela, les ingénieurs soviétiques ont découvert le site en 1971 et ont cru qu’il s’agissait d’un champ pétrolifère. Par conséquent, une plate-forme de forage aurait été installée par les ingénieurs dans le but d’évaluer la quantité de pétrole qui serait présente sur le site. Cependant, l’enquête est revenue montrant qu’il s’agissait d’un champ de gaz naturel, et peu de temps après cette révélation, la plate-forme de forage ainsi que le camp se sont effondrés, formant le cratère. Heureusement, il n’y a eu aucune victime dans cet effondrement, mais la plate-forme a été enterrée. Les ingénieurs auraient alors craint que des gaz toxiques ne soient libérés dans les zones voisines et ont donc décidé de brûler les gaz dans l’espoir qu’ils s’éteindraient dans quelques semaines. Cependant, si cette supposition est en fait ce qui s’est passé, alors l’incendie fait rage depuis maintenant cinq bonnes décennies et il devrait continuer à brûler.

Cependant, certains géologues locaux pensent également que le cratère s’est en fait formé après un effondrement dans les années 1960 et dans ce scénario, l’incendie n’a été déclenché que dans les années 1980.

Aucun enregistrement de l’une ou l’autre de ces versions n’est disponible, et en 2013, l’explorateur canadien George Kourounis, qui est venu examiner la profondeur du cratère, a découvert que personne ne savait exactement comment Gateway to Hell s’était réellement formé.

Gateway to Hell : attraction touristique

Depuis des années, Gateway to Hell est une destination touristique appréciée dans ce pays d’Asie centrale. Si le foyer de feu qui fait rage n’est pas suffisant, le fait qu’il soit entouré d’un immense désert idéal pour le camping est définitivement un plus. En plus, le feu de camp est là ! Sérieusement, j’espère que personne ne s’approchera trop près de l’embouchure du cratère. La fosse est très légèrement clôturée et les amateurs de sports extrêmes peuvent se tenir près du bord, mais le sol est sablonneux et peut s’effriter sous leurs pieds. Cependant, c’est l’une des raisons pour lesquelles certains amateurs d’aventure et de sports extrêmes se rendent sur place.

Néanmoins, à part les gens qui aiment le camping, beaucoup sont également fascinés par la Porte de l’Enfer en tant qu’attraction touristique car elle est à couper le souffle, et beaucoup ont dit qu’elle met leur vie en perspective. Étant donné que la description de l’enfer par la fiction populaire est assez proche de ce à quoi ressemble le cratère Gateway of Hell, de nombreuses personnes ont envie de se souvenir de leurs péchés et de se repentir de leurs actions en raison de l’idée qu’elles pourraient se retrouver dans un enfer similaire après la vie.

Le mystère autour de sa création est aussi une raison pour laquelle de nombreux touristes souhaitent aller voir le spot. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une destination touristique attrayante dans le pays, en nombre absolu, seules quelques personnes l’ont vu car le Turkménistan est encore largement un pays isolé par rapport au reste du monde et il y a quelques années, le pays essayait de se positionner comme destination touristique idéale, le cratère gazier de Darvaza faisant également partie des destinations que les autorités ont souhaité promouvoir auprès des voyageurs comme des chercheurs.

Alors pourquoi Gateway to Hell est-il fermé ?

Compte tenu du fait qu’il y a quelques années, le gouvernement turkmène tentait de promouvoir Gateway to Hell en tant que site touristique, il peut sembler un peu absurde que le président ait ordonné la fermeture de la fosse à gaz en feu. Mais ce n’est pas exactement infondé. De nombreux touristes, tout en admirant le cratère avec admiration, ont également exprimé leur perplexité devant le fait que le pays continue de gaspiller du gaz naturel pour maintenir le cratère allumé.

L’une des raisons invoquées par le président turkmène pour l’ordre de fermer la Porte de l’enfer est le souci de l’environnement et de la santé des habitants des zones voisines.

Mais une autre raison est que le pays gaspille des quantités importantes de ressources en gaz naturel pour maintenir le cratère allumé. Il est possible que le pays ait gardé le cratère brûlant si longtemps dans l’espoir de compenser une partie des pertes en gaz par le tourisme qu’il attirerait. Cependant, malgré plusieurs tentatives de vulgarisation touristique, le pays reste encore majoritairement isolé et n’est pas une destination touristique très prisée.

Cela pourrait être la raison qui a poussé le pays à utiliser à la place la réserve de gaz naturel – l’une des plus importantes au monde, rien de moins – et à l’exporter pour augmenter ses revenus. En conséquence, les autorités ont été invitées à trouver un moyen d’éteindre l’incendie de Gateway to Hell.

Notamment, ce n’est pas la première fois que de telles commandes sont passées. Auparavant également, des tentatives ont été faites pour fermer le cratère en feu, y compris en 2010 sur ordre du président Berdymukhamedov. Ces tentatives, cependant, n’ont pas donné de résultats positifs. Par conséquent, il reste à voir si cette fois, la Porte de l’Enfer sera finalement fermée, ou si les tentatives seraient toujours infructueuses.

