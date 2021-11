Le président ukrainien Zelensky dit qu’il a appris qu’un coup d’État est prévu la semaine prochaine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé un groupe de Russes et d’Ukrainiens de planifier un coup d’État la semaine prochaine.

« Nous avons des défis non seulement de la part de la Fédération de Russie et une escalade possible – nous avons de gros défis internes », a averti Zelensky vendredi, faisant allusion à l’accumulation de troupes russes à la frontière ukrainienne. « J’ai reçu des informations selon lesquelles un coup d’État aurait lieu dans notre pays les 1er et 2 décembre. »

Zelensky a déclaré aux médias que les autorités ukrainiennes avaient obtenu des enregistrements audio des présumés comploteurs, selon un rapport du Washington Post. Le groupe aurait parlé de Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche d’Ukraine, comme quelqu’un qui pourrait potentiellement aider au complot.

Akhmetov entretient des relations tendues avec Zelensky, notamment depuis le lancement plus tôt cette année de la campagne de « désoligarchisation » de ce dernier, un effort pour réduire l’immense pouvoir politique des citoyens les plus riches du pays.

Zelensky a déclaré qu’il pensait qu’Akhmetov était « entraîné dans la guerre contre l’Ukraine ».

« Ce sera une grosse erreur, car vous ne pouvez pas vous battre contre votre peuple », a-t-il ajouté.

Les États-Unis et l’OTAN ont récemment exprimé leur inquiétude au sujet des mouvements de la Russie à la frontière avec l’Ukraine, tandis que la Russie a continué de rejeter les critiques internationales concernant ses manœuvres militaires.

