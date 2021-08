Le président Vladimir Poutine a ordonné un nouveau système obligeant les Russes à divulguer leurs avoirs cryptographiques

in

Poutine cherche officiellement à vérifier les avoirs en crypto-monnaie des citoyens russes.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné un nouveau système qui oblige les citoyens à divulguer leurs avoirs en crypto-monnaie. Cela a été rapporté par certains médias.

Après en avoir informé le ministère du Travail et la Banque centrale, le président entend rassembler tous les faits à travers un rapport conjoint présidé par le ministère russe des Finances, selon INC-News.

Selon le décret « Sur le plan national de lutte contre la corruption 2021-2024 », signé par le président, le ministère des Finances, le ministère du Travail et la Banque de Russie doivent préparer leurs propositions sur la procédure de vérification des informations sur la propriété de actifs numériques avant le 15 novembre.

Le document officiel publié sur le portail d’information juridique dit :

« Le ministère des Finances, avec la participation du ministère du Travail et de la Banque de Russie, devrait préparer des propositions sur la procédure de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations sur la propriété des actifs financiers numériques, autres droits numériques et monnaie numérique. Rapport sur les résultats de l’exécution à présenter avant le 15 novembre 2021 ».

La Russie et la crypto

Sans aucun doute, la Russie est l’un des pays avec les positions les plus extrêmes et contradictoires par rapport aux crypto-monnaies. Par exemple, en décembre 2020, nous avons signalé que le gouvernement de Vladimir Poutine avait demandé aux responsables russes de déclarer leurs avoirs en crypto-monnaie. Cela a affecté à la fois les fonctionnaires actuels et les candidats à des fonctions, ainsi que leurs familles.

En janvier de cette année, ce gouvernement est allé encore plus loin : une lettre du ministère du Travail et de la Protection sociale de la Fédération de Russie rapporte que des représentants du gouvernement russe devaient céder leurs avoirs en crypto-monnaie avant le 1er avril 2021.

En mars, Poutine a appelé les autorités locales à prêter plus d’attention à l’utilisation illicite des monnaies numériques.

