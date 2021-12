Le prestigieux Rugby Scrum Tournament arrive à Sant Boi de Llobregat

03/12/2021 à 16:44 CET

À partir de catégorie Sub-6 à Sub-18, plus de 1.800 rugbymen passeront par Sant Boi participer à l’un des tournois le plus prestigieux de carrières et plus nombreux que jamais Espagne déjà niveau international.

La Santboiana EU organisera une édition dans son intégralité qui sera situé dans 3 champs: les Baldiri aleu (siège), le Pistes d’athlétisme Constantí Miranda et La Foixarda.

Equipes participant au Tournoi de Melé 2021

La célébration de cet événement massif et spécial Il s’inscrit dans le cadre des activités du Centenaire du doyen et de la 100 ans de rugby en Espagne.

Quelques moments forts du tournoi

La grande majorité des matchs seront suivis de photographes de la société REM Images, une t-shirt spécial pour cette édition du tournoi. En vente à 10€ dans la boutique du club les jours de compétition. Les photographies et vidéos postées sur les réseaux sociaux peuvent être accompagnées du hashtag #Mele21. Ainsi, chacun apportera son grain de sable pour améliorer la visibilité du tournoi.

L’édition de cette année des matchs organisés au Baldiri Aleu peut être suivie à travers Diffusion via la caméra alimentée par l’IA située dans la tribune du stade.

Le tournoi Scrum , c’est le tournoi des carrières Rugby national le plus pertinent, a lieu chaque année dans un lieu différent, les dernières éditions ont eu lieu à Valladolid, Valence, Horcasitas (Madrid) et les deux dernières années n’ont pas été célébrées en raison de Covid-19, cette année avec le centenaire du doyen du rugby espagnol, le lieu d’organisation a été Sant Boi.