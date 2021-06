Le prêt bavarois fonctionne?: les enfants du Bayern Munich ont eu du mal à obtenir des prêts en 2020/2021

Le Bayern Munich a consacré du temps et de l’argent au cours des cinq dernières années à renforcer son académie de jeunes dans l’espoir de produire à nouveau des talents de première équipe. La première équipe du club étant actuellement hors de portée pour bon nombre de ces enfants, ils ont passé la saison 2020/2021 en prêt dans toute l’Europe dans l’espoir d’améliorer leur jeu afin d’obtenir ce coup. Comme c’est toujours le cas avec les prêts, certains d’entre eux ont fonctionné à merveille, tandis que d’autres ont été des désastres absolus.

Jetons un coup d’œil à la façon dont les jeunes joueurs du Bayern ont été prêtés cette saison.

Michaël Cuisance — Olympique de Marseille — Ligue One (France)



Cuisance a fait 30 apparitions pour Marseille cette saison lors de son prêt à la Ligue One, ce qui est un grand nombre. Pourtant, beaucoup de gens considéreraient le séjour de Cuisance à Marseille comme un échec. Malgré les 13 départs, les 30 apparitions de Cuisance ont duré en moyenne moins de 45 minutes. Bien que ce ne soit certainement pas la pire performance, Cuisance et le Bayern seront déçus qu’il revienne à Munich avec si peu de minutes. Bien que ce soit certainement plus de minutes qu’il n’en aurait reçues au Bayern cette saison, Cuisance va devoir vraiment impressionner cet été afin de rester au Bayern la saison prochaine. À trois ans de son contrat avec le Bayern, un autre prêt cet été n’est pas exclu.

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 30 matchs – 13 titularisations (Cuisance a joué 1 match pendant 18 minutes pour le Bayern avant d’être prêté à Marseille.)

Minutes: 1 285

Buts: 2

Assiste : 1

Adrian Fein — PSV Eindhoven — Eredivisie (Pays-Bas)



Le séjour de Fein aux Pays-Bas a été l’un des prêts les plus décevants de cette saison. Après avoir été l’un des meilleurs joueurs de la 2.Bundesliga au cours de la saison 2019/20 avec son prêt à Hambourg, Fein franchissant la prochaine étape avec le PSV semblait être un placement logique. Malheureusement pour Fein, il n’a jamais vraiment gagné la confiance de l’entraîneur-chef Roger Schmidt et a langui sur le banc pendant la majeure partie de la saison. Il est difficile de savoir ce que l’avenir réserve à Fein, et il est possible qu’un autre prêt soit dans les cartes pour la saison à venir.

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 18 matchs – 4 départs (Fein a également commencé et a joué 90 minutes lors du match d’ouverture pour le Bayern II.)

Minutes: 566

Buts: 1 (Fein a également marqué un but pour le Bayern II.)

Assiste : 3

Lars Lukas Mai — SV Darmstadt 98 — 2. Bundesliga (Allemagne)



Le prêt de Mai à Darmstadt a été l’une des véritables réussites des joueurs prêtés par le Bayern cette saison. Mai a commencé 30 matchs dans toutes les compétitions cette année et a été un point d’ancrage pour la finale de milieu de tableau de Darmstadt. Malheureusement, il est difficile de savoir pour le moment si Mai a atteint ou non son plafond dans la 2.Bundesliga ; Cependant, avec encore deux ans de contrat, peut-être qu’un prêt à un club de Bundesliga pourrait être dans son avenir ?

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 32 matchs – 30 départs

Minutes: 2 800

Buts: 0

Assiste : 1

Chris Richards — Hoffenheim — Bundesliga (Allemagne)

Richards a rejoint Hoffenheim dans la fenêtre de transfert de janvier avec un prêt de six mois, et je pense que tout le monde conviendra que son séjour à Sinsheim a été un succès retentissant. Avec treize titularisations dont deux en Ligue Europa, Richards a prouvé qu’il pouvait jouer au niveau de la Bundesliga et être assez bon dans ce domaine. Des rumeurs ont persisté selon lesquelles Hoffenheim voudrait le ramener en prêt pour la saison à venir ou l’acheter purement et simplement. Le Bayern devra décider si Richards restera ou non avec la première équipe cette saison ou retournera à Hoffenheim.

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 13 matchs – 13 départs (Richards a également joué 7 matchs, en commençant 1, pour le Bayern pour un total de 230 minutes. Il a également commencé 8 matchs pour un total de 720 minutes pour le Bayern II.)

Minutes: 1 127

Buts: 0

Assiste : 1 (Richards a également récolté une passe décisive pour le Bayern.)

Joshua Zirkzee — Parme — Serie A (Italie)

Qu’est-ce qui aurait pu être ? Zirkzee a rejoint Parme dans la fenêtre de janvier et a été immédiatement mis sur le terrain dans les matchs pour prouver sa valeur. Après être sorti du banc lors de quatre de ses cinq premiers matches, des informations ont circulé selon lesquelles Zirkzee était en ligne pour son premier départ. Ensuite, les blessures ont commencé. Zirkzee n’a jamais pu retrouver la santé et retrouver les bonnes grâces de son entraîneur. Pour un prêt qui a commencé si prometteur et se termine si décevant, Zirkzee revient à Munich avec son avenir incertain.

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 4 matchs – 0 départs (Zirkzee a joué 5 matchs, en commençant 1, pendant 103 minutes pour le Bayern. Il a également commencé 4 matchs pendant 290 minutes pour Bayern II.)

Minutes: 109

Buts: 0

Assiste : 0

Leon Dajaku — Union Berlin — Bundesliga (Allemagne)

Dajaku n’a jamais vraiment démarré après avoir rejoint Union dans la fenêtre de transfert de janvier. Bien qu’il ait raté du temps avec des blessures, Dajaku n’était tout simplement pas prêt à jouer au niveau de la Bundesliga. Cependant, Dajaku restera à Berlin jusqu’à l’été 2022, il aura donc la chance de prouver sa valeur.

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 2 matchs – 0 départs (Dajaku a joué 1 match pendant 29 minutes pour le Bayern. Il a également 14 matchs, en commençant 10, totalisant 949 minutes pour Bayern II.)

Minutes: 35

Buts: 0 (Dajaku a marqué trois buts pour le Bayern II.)

Assiste : 0

Taylor Booth — SKN St. Pölten — Bundesliga (Autriche)

Booth a passé l’automne avec le Bayern II à se remettre d’une blessure, mais a ensuite rejoint St. Pölten en Bundesliga autrichienne pour un prêt de six mois. Alors que le club a fini par être relégué à la fin de la saison, Booth était définitivement un point positif au milieu de terrain du club. Ça va être très intéressant de voir ce qui se passera avec Booth la saison prochaine. Il est probablement trop bon pour jouer dans la Regionalliga maintenant, alors peut-être un autre club en Autriche ou en Belgique ? Ou peut-être un prêt 2.Bundesliga ?

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 17 matchs – 11 départs (Booth a joué 2 matchs, en commençant une fois, totalisant 75 minutes pour Bayern II.)

Minutes: 1 089

Buts: 3

Assiste : 2

Christian Früchtl — 1. FC Nuremberg — 2. Bundesliga (Allemagne)

Ce fut un désastre absolu d’un prêt pour Früchtl. Le joueur de 21 ans n’a pas joué une seule seconde au cours de la saison 2020/2021 et reviendra à Munich avec une année perdue. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le Bayern cet été pour un autre pays (l’Autriche ?), mais il a probablement besoin d’aller quelque part. Il est trop bon pour le Bayern II et la Regionalliga, mais pas assez pour la Bundesliga. Espérons que le jeune espoir autrefois loué trouvera sa voie.

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 0 matchs

Minutes: 0

Buts: 0

Assiste : 0

Oliver Batista Meier — SC Heerenveen — Eredivisie (Pays-Bas)

Ce qui a commencé comme un prêt prometteur dans l’Eredivisie, s’est rapidement éteint dans le néant. Batista Meier commençait les matchs et jouait bien. Il a récolté un but et une passe décisive lors de ses six premiers matches. Ensuite, tout s’est effondré. Suite à une absence due au contracter COVID-19, Batista Meier n’a jamais pu retrouver les bonnes grâces de son manager. Il a joué un total de 40 minutes après la pause hivernale. Il est difficile de voir Batista Meier rester à Munich cet été.

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 15 matchs – 10 départs

Minutes: 694

Buts: 1

Assiste : 1

Alex Timossi Andersson — SK Autriche Klagenfurt — 2. Liga (Autriche)

Timossi a joué un rôle déterminant dans le succès de Klagenfurt après son prêt au club en janvier. Le club a obtenu une promotion à la fin de la saison, renversant St. Pölten de Booth en séries éliminatoires. Il a même été nominé pour le Ballon d’Or ! Il est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2023, alors peut-être un prêt à Klagenfurt car ils joueront en Bundesliga autrichienne cette saison ?

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 17 matchs – 17 départs

Minutes: 1 251

Buts: 4

Assiste : 3

Jakob Mayer — TSV 1860 Rosenheim — Regionalliga Bayern (Allemagne)



Bien qu’il ait été avec Rosenheim pendant une saison et demie, Mayer a réussi à jouer deux matchs dans les buts et il était sur le banc pour deux autres. Il est difficile de juger la saison de Mayer en raison du début, de l’arrêt et des retards continus de la Regionalliga Bayern au cours de la dernière année.

En raison de COVID-19, la Regionalliga Bayern n’a jamais vraiment redémarré après avoir annulé la fin de sa saison 2019/20.

Jonas Kehl — SSV Ulm 1846 Fußball — Regionalliga Südwest (Allemagne)

L’arrière gauche de 20 ans a connu une saison très solide pour Ulm en quatrième division. Avec 20 apparitions en Regionalliga cette saison, il est possible que le Bayern le ramène dans les réserves pour la saison à venir au lieu de le laisser partir.

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 20 matchs – 17 départs

Minutes: 1532

Buts: 0

Assiste : 0 (non signalé)

Marvin Cuni — SG Sonnenhof Großaspach — Regionalliga Südwest (Allemagne)

Quelle saison pour le Cuni de 19 ans ! Il était le 8e meilleur buteur de toute la Regionalliga, marquant 19 buts au cours de la campagne. Il est probable que le Bayern permettra à Cuni de continuer cet été, le club se concentrant sur d’autres jeunes joueurs avec le retour en Regionalliga. Il est possible qu’après sa belle saison l’année dernière, un club de la 3.Liga vienne l’appeler.

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 34 matchs – 33 départs

Minutes: 2933

Buts: 19

Assiste : 0 (non signalé)

Jahn Herrmann — Hannover 96 II — Regionalliga Nord (Allemagne)

Herrmann et Hannover 96 II ont joué plus de matchs que Mayer et Rosenheim lors de la saison 2020/2021, mais ce n’était pas beaucoup plus. Malheureusement pour lui, il est difficile de juger de son succès en si peu de matchs. Il semble cependant que le club l’ait eu dans ses plans pour la saison avant que les choses ne soient définitivement arrêtées en raison de COVID.

La saison de la Regionalliga Nord a été annulée en avril 2021 après plusieurs arrêts de démarrage de la campagne en raison de COVID.

Statistiques toutes compétitions confondues :

Les apparences: 9 matchs – 6 départs

Minutes: 552

Buts: 1

Assiste : 0