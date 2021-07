Le prêt de Martin Odegaard à Arsenal “m’a rappelé Mesut Ozil”, déclare l’ex-gunner qui dit qu’il n’est pas surprenant que l’as du Real Madrid n’ait pas été signé en transfert permanent

in

Martin Odegaard n’a pas été suffisamment performant pour Arsenal et il n’est pas surprenant que les Gunners n’aient pas tenté de recruter définitivement l’homme du Real Madrid.

C’est le point de vue de l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves, qui a déclaré que le meneur de jeu norvégien avait un talent incontestable mais qu’il manquait souvent dans les matchs – un peu comme Mesut Ozil vers la fin de sa carrière aux Emirats.

Odegaard est un joueur très talentueux mais il doit ajouter plus de cohérence à son jeu

Ozil était l’un des joueurs les plus talentueux de la division, mais il a souvent été critiqué pour ne pas être présent dans les grands matchs.

L’ancien international allemand a passé huit ans dans le nord de Londres avant de déménager à Fenerbahce plus tôt cette année.

Odegaard, qui a marqué un but et ajouté deux passes décisives en 14 matches de Premier League, est maintenant accusé d’avoir des lacunes similaires.

“Quand je l’ai regardé jouer, je pouvais dire qu’il avait beaucoup de talent, mais il m’a rappelé une version plus jeune de Mesut Ozil parce qu’il ne maîtrisait pas assez le jeu”, a déclaré Groves à talkSPORT.

Ozil a joué 254 fois pour Arsenal

“Ozil avait tellement de talent et quand il en avait envie, il était l’un des meilleurs joueurs de Premier League.

« Il ne l’a pas fait régulièrement et n’a pas dominé comme il le devrait.

« Si vous jouez le rôle de n ° 10, vous devez faire mieux du point de vue d’Odegaard qu’un but et une passe décisive.

« Vous devez contribuer davantage dans une équipe qui domine généralement la possession. Emile Smith Rowe peut également jouer dans cette position et il vous donnera plus sur le ballon et en dehors – donc cela ne m’a pas du tout surpris.

Odegaard est de retour au Real Madrid où il cherche à se battre pour sa place dans le XI sous le nouveau patron Carlo Ancelotti.