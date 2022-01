Le prêt d’Ethan Galbraith à Doncaster Rovers pourrait être menacé

Le prêté des Doncaster Rovers, Ethan Galbraith, fait l’objet d’intérêts de prêt en janvier du championnat et d’autres clubs de Ligue 1, selon BBC Sport NI.

Son club parent, Manchester United, prendra toute décision car il détient une option pour rappeler l’international d’Irlande du Nord en janvier.

Le sort de prêt d’Ethan Galbraith à Doncaster Rovers pourrait être menacé

La demande était à prévoir

Galbraith, 20 ans, a brillé autant qu’il le pouvait au sein d’une équipe inexpérimentée et sans forme des Doncaster Rovers cette saison. Les Rovers sont au plus bas de la Ligue 1, six points en dessous de la sécurité.

Les choses ont encore empiré pour les Rovers le week-end dernier. Ils ont pris une avance de 3-0 à Morecambe et ont fini par s’incliner 4-3.

Vraiment, Manchester United peut avoir peu de plaintes avec Doncaster Rovers en ce qui concerne le temps de jeu de Galbraith.

L’international d’Irlande du Nord a été un habitué de Richie Wellens et de Gary McSheffrey, qui a remplacé Wellens.

Plus tôt dans la saison, alors qu’il était encore patron de Doncaster, Wellens a déclaré au Doncaster Free Press (via manutd.com) : « Les gens pensent » nous allons attendre et voir comment il se débrouille avec son premier prêt « . Mais, si vous êtes à notre place, vous ne pouvez pas attendre ça. Son prochain prêt sera probablement de niveau championnat, donc vous manqueriez le coche.

L’intérêt du championnat n’est une surprise pour personne. Manchester United a l’habitude de faciliter les changements de prêt en janvier, ils l’ont fait à quelques reprises l’année dernière et ont déjà commencé cette campagne – Ethan Laird a rejoint Bournemouth et Axel Tuanzebe est à destination de Naples.

Pourrait en prendre quelques-uns par surprise

Le patron de New Rovers, McSheffrey, a récemment déclaré au Doncaster Free Press : « Je laisserai Graham (Younger, responsable de l’identification des talents) s’occuper de ce genre de choses, mais pour le moment, je n’ai pas été mis au courant d’une quelconque menace. d’entre nous perdant l’un des joueurs (en prêt).

« Vous regardez Ethan Galbraith et Matt Smith (Arsenal) et les minutes qu’ils ont tous deux jouées, je pense que leurs clubs sont satisfaits de leur contribution et de l’expérience qu’ils acquièrent. Nous serons certainement en contact et serons rassurés de pouvoir les garder.

Les options pour les Doncaster Rovers sont assez minces en ce moment et ils espèrent rester sur Galbraith pour le reste de la saison.

