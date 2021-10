Le prêt numérique : un pont vers l’inclusion financière

Le prêt numérique est principalement préféré par ceux qui ne sont généralement pas en mesure d’obtenir du crédit via les sources de financement formelles, comme les banques.

Le prêt numérique est un outil puissant qui peut être utilisé pour l’inclusion financière. Avec de nouvelles innovations en cours, le prêt numérique a permis à de nombreux fournisseurs de services financiers d’offrir de bien meilleurs produits aux masses à un taux beaucoup plus rapide et encore plus rentable. Le prêt numérique peut s’avérer être un outil agissant vers la croissance de services financiers de meilleure qualité pour les entreprises et les personnes mal desservies.

L’Inde a un énorme potentiel de croissance en ce qui concerne le paysage du prêt numérique. L’inclusion financière a été l’un des principaux objectifs que le gouvernement indien souhaite atteindre grâce à ses nouvelles initiatives. En regardant les données, on peut voir que la dette des ménages indiens ne s’élevait qu’à 11% en 2017-18, alors qu’en Chine et aux États-Unis, elle était respectivement de 49% et 78%, ce qui montre qu’il reste un énorme potentiel sous-utilisé pour prêt numérique dans le pays. Cela ne pourrait être réalisé qu’en mettant à la disposition du grand public les outils visant à accroître l’inclusion financière.

Qu’est-ce que le prêt numérique ?

Beaucoup pensent que la FinTech est l’une des principales forces qui pourraient éliminer le barrage de la faible inclusion financière. Le secteur de la banque, des services financiers et de l’assurance a gagné du terrain au cours des dernières années et a révolutionné le système d’obtention et de décaissement des prêts via les FinTech. La croissance des prêts numériques a été phénoménale et cette croissance a également stimulé les prêts numériques. Un rapport de 2016 de KPMG a révélé que la finance alternative à l’échelle mondiale était devenue une industrie de 145 milliards de dollars, avec une croissance de 264 % en un an seulement, entre 2014 et 2015.

Le prêt numérique est le processus d’obtention d’un crédit en ligne. Sa popularité croissante parmi les prêteurs new age peut être attribuée à la pénétration croissante des smartphones, à la flexibilité de la gamme de crédit et à la rapidité des transactions en ligne.

Les sociétés de fintech analysent les données des paiements numériques pour souscrire efficacement presque en temps réel. Cela conduit à remplacer toutes les transactions en temps réel sur Internet par les produits de paiement basés sur le crédit de la fintech, tels que Buy Now Pay Later (BNPL) ou Convert to EMI Products. Ces sociétés utilisent les données financières et transactionnelles de leurs clients pour souscrire des prêts numériques selon une approche basée sur des API, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire pour obtenir des prêts personnels ou sur salaire.

Ainsi, les prêts en ligne ont joué un rôle central dans l’évitement de la bureaucratie encombrante généralement impliquée lors de l’octroi de prêts hors ligne dans un cadre traditionnel.

Pourquoi les MPME préfèrent-elles les prêts numériques aux prêts traditionnels ?

Le prêt numérique est principalement préféré par ceux qui ne sont généralement pas en mesure d’obtenir un crédit via les sources de financement formelles, comme les banques. L’un des principaux exemples est l’augmentation de la croissance de l’adoption par les micro et petites entreprises de gestion (MPME). Les plateformes de prêt en ligne ont gagné en popularité parmi les MPME après Covid, car elles n’ont pas pu obtenir de financement via les institutions de prêt traditionnelles et ont donc dû s’orienter vers le prêt numérique. Le délai d’exécution rapide et l’intégration, le KYC facile, ainsi que le décaissement en quelques minutes ont attiré les MPME à court d’argent vers ces itinéraires numériques pour garantir le crédit.

Manque de réglementation entraînant un manque de confiance

Il existe de nombreuses lacunes dans ce modèle de prêt numérique comme dans toute nouvelle opération commerciale. Il y a eu de nombreux cas d’activités sans scrupules qui ont été remarquées, en particulier pendant la pandémie où des prêteurs non autorisés ont accordé du crédit à des clients sans aucune garantie et à des taux exorbitants associés à des délais irréalisables pour rembourser ces dettes énormes. En conséquence, les emprunteurs ont été contraints par les prêteurs de se souvenir lorsqu’ils n’étaient pas en mesure de rembourser ces dettes. Des exemples comme ceux-ci touchent la confiance des consommateurs et finissent par nuire à la croissance des sociétés FinTech.

En outre, à la lumière de cela, la Digital Lending Association of India a publié des directives contre de telles activités illégales par des applications de prêt numérique non autorisées. Il y a un besoin croissant de réglementation dans cet espace ou des joueurs non autorisés comme indiqué ci-dessus continueront d’apparaître. Des dispositions strictes doivent être formulées qui peuvent être juridiquement exécutoires. La réglementation doit être rapidement appliquée dans cette industrie pour garantir que la confiance des consommateurs reste sans entrave.

(Par Nitin Mathur, PDG, Tavaga Advisory Services)

