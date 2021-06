Le prétendant au Ballon d’Or N’Golo Kante “pas pressé” d’ouvrir les pourparlers sur le contrat de Chelsea, mais souhaite rester malgré la candidature du Paris Saint-Germain l’été dernier

in

N’Golo Kante n’est “pas pressé” d’ouvrir des pourparlers contractuels avec Chelsea, mais ses relations avec le club sont en bons termes, a-t-on appris.

Kante sort d’une excellente saison, aidant son équipe à remporter la Ligue des champions et à terminer dans le top quatre.

Le milieu de terrain box-to-box cherche actuellement la gloire internationale, alors qu’il tente de remporter l’Euro 2020 avec la France, qui fait partie des favoris, malgré un match nul avec la Hongrie.

Et si les Bleus soulèvent le trophée Henri Delaunay le 11 juillet, Kanté pourrait bien être en ligne pour remporter le Ballon d’Or devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Pendant ce temps, selon Betfair, il est actuellement le quatrième favori pour être nommé meilleur joueur du tournoi de l’UEFA à l’Euro 2020.

Kante a signé un contrat de cinq ans en 2018 et les Blues auront à cœur de le lier le plus longtemps possible, Fabrizio Romano a révélé que le joueur ne se pressait pas de signer quoi que ce soit.

Chelsea offrira à N’Golo Kanté un nouveau contrat, prévoyant d’ouvrir des négociations dans les prochains mois – “pas de précipitation” car la relation avec N’Golo est excellente. #CFC Il voulait rester l’été dernier après quelques semaines “compliquées” et deux offres reçues, Chelsea veut récompenser Kanté. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 juin 2021

Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, le Français est devenu l’un de ses joueurs préférés.

Tuchel n’a pas caché son admiration pour la superstar en déclarant: “Ce gars est un gars au top, c’est le gars dont vous avez besoin pour gagner des trophées et c’est pourquoi nous sommes si heureux qu’il soit ici et qu’il soit dans notre club.

“Je rêvais de ce joueur et je me battais pour ce joueur, je rêvais de ce joueur dans n’importe quel club que j’entraînais, alors maintenant c’est mon joueur.

Les Blues seraient désireux de récompenser Kante et augmenteront son salaire pour le garder heureux.

Cotes du meilleur joueur du tournoi de l’UEFA

Kylian Mbappé 11/2

Kevin De Bruyne 7/1

Romelu Lukaku 10/1

Ngolo Kanté 11/1

Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo 14/1

Ciro Immobile 16/1

Paul Pogba 20/1

*Les cotes proviennent de Betfair et peuvent avoir changé depuis la publication. BeGambleAware.Org.

Après quelques “semaines compliquées” l’été dernier et un certain intérêt du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, la star de la Premier League souhaite désormais rester au club.

Chelsea cherchera à renforcer son équipe cet été, et laisser partir l’un de ses meilleurs joueurs ne fait pas partie de son plan.