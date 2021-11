Le prétendant le plus probable de la star d’élite de la Ligue 1 nommé, orthographe des problèmes pour Liverpool

La saga des transferts du prometteur milieu de terrain européen Renato Sanches semble toucher à sa fin, une équipe de Premier League semblant la plus susceptible de débarquer les Portugais.

L’intérêt pour Sanches a été signalé de plusieurs côtés ces derniers temps. En effet, loups et Liverpool est devenu l’équipe qui s’intéresse le plus au joueur de 24 ans.

Le Portugais a joué un rôle déterminant dans le succès choc de Lille en Ligue 1 la saison dernière. Les géants du côté Paris Saint Germain au titre par un seul point, mettant fin aux espoirs d’un quatrième titre de champion consécutif.

Sanches a été l’un des piliers de l’équipe lilloise la saison dernière, disputant 23 matches de championnat. Il a marqué un but et aidé trois, mais son impact au milieu de terrain était bien plus que ce que ces statistiques révèlent.

Il avait un pourcentage de réussite de 86% sur près de 1000 tentatives de passes, selon Infogol.

Certes, Sanches a connu des moments difficiles lors de son précédent passage en Premier League lors de la saison 2017/18 à Swansea. Il n’a disputé que 12 matchs en championnat et n’a pas réussi à atteindre les sommets dont il est clairement capable.

Malgré cela, Liverpool et les Wolves se sont intéressés au cours de l’été. Apparemment, cet intérêt persiste des deux côtés, et les loups semblent les plus susceptibles de faire un pas, selon BBC Sport.

Sanches a été absent une grande partie de cette saison en raison d’une blessure. Bien qu’il soit récemment revenu sur le côté et qu’il ait bien performé contre le PSG et Angers. Sa qualité intemporelle passe rarement inaperçue longtemps, malgré une période d’absence.

Les loups sont probablement l’équipe la mieux placée pour agir pour Sanches. En effet, la cohorte portugaise du club devrait être une attraction attrayante pour lui.

Bien qu’avec les blessures au milieu de terrain qui gênent Liverpool en ce moment, ils pourraient certainement utiliser un joueur de qualité pour consolider cette zone du terrain. En tant que tels, ils voudront peut-être faire une avance sur l’étoile ou risquer de manquer les loups, comme cela semble probable à l’heure actuelle.

Bruno Lage interrogé sur la sélection

Le patron des Wolves, Bruno Lage, a été interrogé sur sa décision de laisser Adama Traoré de son côté lors de la défaite 2-0 contre Crystal Palace ce week-end.

« Quand vous cherchez l’équipe de départ que nous voulons, à chaque fois, nous devons prendre des décisions », a-t-il déclaré.

«Nous jouons avec Adama également contre Leeds et nous n’avons pas la chance d’aller dans la transition. OK, je comprends votre question et c’est sûr que nous y réfléchissons.

Ces questions surviennent au milieu des rumeurs selon lesquelles Traoré bloque sur un nouveau contrat en raison de l’intérêt d’autres équipes de Premier League.

