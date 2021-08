Le prétendant va grand avec les soins médicaux réservés pour la star de Liverpool, le prochain dépliant de Man Utd

Un prétendant anglais a visé haut et semble sur la bonne voie pour réussir après qu’un examen médical ait été prévu pour une cible de Liverpool, avec un prochain attaquant de Man Utd en vue.

Liverpool et Homme Utd a pris les meilleurs départs possibles en Premier League le week-end dernier. Les deux équipes ont remporté respectivement de grandes victoires contre Norwich et Leeds, et auront suivi avec joie la chute de Man City face à une équipe dynamique de Tottenham dimanche.

Le duo devrait être dans le compte pour le titre en mai, bien que le Sun ait révélé un joueur de chaque équipe qui ne jouera probablement pas un rôle dans leurs campagnes.

Tout d’abord, le demi-centre de Liverpool Ben Davies est mentionné. L’ex-homme de Preston a été recruté en janvier au milieu de la crise de blessures dévastatrice du club à l’arrière central.

Davies n’a pas joué une seule fois pour les Reds. Et avec Ibrahima Konate signé et leurs stars blessées à nouveau disponibles, Davies dépasse les exigences.

Un accord de prêt l’amène à Sheffield Utd aurait été convenu samedi soir, bien que le structure de l’accord a suggéré qu’il pourrait encore avoir un avenir à long terme à Anfield.

Néanmoins, Davies est destiné à jouer son football loin d’Anfield cette saison au moins. Et Sky Sports et le Sun ont tous deux déclaré qu’un examen médical serait effectué aujourd’hui (lundi).

Une fois l’acquisition de Davies terminée, il est rapporté que les Blades se tourneront vers l’ailier de Man Utd, Amad Diallo.

Le pilote de 19 ans devrait être prêté en vue d’acquérir de l’expérience en équipe première.

L’arrivée de Jadon Sancho a mis une autre barrière entre Diallo et une action régulière à Old Trafford. Et avec Daniel James et Jesse Lingard toujours dans les livres, un sort temporaire est le plus logique.

Le journaliste de confiance Fabrizio Romano a indiqué Crystal Palace et la partie suisse de Bâle étaient des prétendants potentiels. Cependant, le Sun affirme que Sheffield Utd pourrait présenter une proposition.

Le prêt de Diallo dans le championnat pourrait plaire davantage à Man Utd pour deux raisons.

Premièrement, la nature plus robuste et physique du deuxième niveau pourrait aider à endurcir le jeune. Deuxièmement, Diallo semblerait beaucoup plus susceptible de figurer régulièrement avec les Blades que les Eagles.

Davies et Diallo auraient peu de chances d’avoir un impact sur leurs clubs parents cette année. Cependant, leurs signatures représenteraient des affaires stellaires pour Sheffield Utd qui vise à rebondir dans la Premier League à la première demande.

L’histoire empilée contre Man City et Pep Guardiola après la défaite de la première journée

Liverpool va-t-il modifier sa stratégie de transfert pour Mbappe ?

Pendant ce temps, Liverpool envisage de faire atterrir Kylian Mbappe sur un transfert gratuit l’été prochain, selon des informations. Des nouvelles du week-end une fois de plus suggéré qu’un déménagement estival au Real Madrid est sur les cartes.

Cependant, le Daily Mirror, citant le podcast de la fenêtre de transfert, insiste sur le fait que les Reds ne peuvent pas être réduits. Ils déclarent que le gourou des transferts de Liverpool, Michael Edwards, est prêt à budgétiser ses salaires « substantiels » s’ils peuvent convenir d’un transfert gratuit l’été prochain.

Cela signifie également que Liverpool gardera sa poudre de transfert au sec d’ici l’été prochain. En effet, seuls plus de départs semblent être sur les cartes.

Et bien que Liverpool ne fasse pas d’offre pour le joueur maintenant, ils sont prêts à se battre avec le Real Madrid si l’accord de Mbappe expire.

Et il semble Le PSG fait déjà des projets pour la vie après Mbappe, avec des liens étroits avec Cristiano Ronaldo.

