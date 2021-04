Le prêteur aux petites entreprises Lendingkart lève un nouveau financement par emprunt pour octroyer des prêts à 5000 MPME via le bras NBFC

« D’ici à FY22, Lendingkart a prévu d’intégrer environ 1,25 lakhs MPMEs dans son portefeuille. »

Crédit et financement pour les MPME: Le prêteur aux petites entreprises Lendingkart, qui offre des prêts aux entreprises et des prêts au fonds de roulement, a levé 15 millions de dollars de dettes pour sa filiale NBFC Lendingkart Finance auprès de la banque de développement entrepreneuriale FMO basée aux Pays-Bas qui gère les fonds pour les ministères des Affaires étrangères et des Affaires économiques du gouvernement néerlandais. . L’investissement a été levé au moyen de débentures non convertibles et a porté l’exposition cumulative de la société à 19 millions de dollars dans le cadre de cette transaction. «Avec ce nouveau financement, Lendingkart a pour objectif d’atteindre plus de 5 000 nouvelles MPME en mettant l’accent sur les femmes entrepreneurs et les petites entreprises. La nouvelle norme concerne la durabilité et la stabilité des affaires pour lesquelles Lendingkart a augmenté cette dette pour permettre aux MPME de réaliser leurs plans et d’atteindre l’objectif d’inclusion financière de Bharat », a déclaré Harshvardhan Lunia, cofondateur et PDG de Lendingkart à Financial Express Online.

Même si l’Inde a connu l’un des verrouillages les plus stricts en raison de la pandémie de Covid affectant les entreprises, en particulier les MPME avec un fonds de roulement limité et un accès au financement, il n’y a pas de données gouvernementales disponibles sur le nombre d’unités touchées par Covid. Alors que plusieurs programmes ont été annoncés par le Centre pour aider les MPME touchées par Covid à se rétablir, «cependant, comme les MPME sont présentes dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au ministère de la Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) », avait déclaré le ministre des MPME Nitin Gadkari dans une réponse écrite à une question dans le Rajya Sabha.

Lendingkart, qui a décaissé jusqu’à présent plus d’un lakh de prêts à plus de 91 000 MPME via sa branche NBFC, déploiera les capitaux levés pour étendre la portée de ses produits financiers à environ 100 sous-industries du segment MPME en Inde. «D’ici FY22, Lendingkart a prévu d’intégrer environ 1,25 lakhs MPMEs sur son portefeuille conduisant le segment le plus regardé pour une croissance accélérée», a ajouté Lunia. La société vise une croissance de 40% par rapport à l’exercice pré-Covid et lancera des produits clés cette année, a-t-il déclaré. Son investisseur FMO soutient la croissance durable du secteur privé dans les pays en développement et les marchés émergents.

La collecte de fonds totale par Lendingkart avant le tour actuel s’élevait à 242,5 millions de dollars avec des investissements de Mayfield Fund, India Quotient, Saama Capital, Alteria Capital, Bertelsmann India, Fullerton Financial Holding, d’autres selon Crunchbase. La société avait acquis le marché des prêts personnels en ligne KountMoney en 2016.

L’investissement levé par Lendingkart intervient également dans le cadre de la répression du gouvernement contre les applications de prêt ou de prêt offrant un crédit instantané en ligne. Le ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeitY) avait récemment bloqué 27 applications de prêt en vertu de l’article 69A de la loi de 2000 sur les technologies de l’information. L’information a été partagée par le ministère des Finances du MoS Anurag Singh Thakur dans le Lok Sabha plus tôt cette semaine en ce qui concerne le gouvernement. se déplacer vers la lutte contre la fraude Applications de prêt chinoises opérant en Inde. Cependant, les noms des applications de prêt bloquées n’ont pas été partagés dans sa réponse. La valeur des prêts numériques en Inde est passée de 33 milliards de dollars en FY15 à 150 milliards de dollars en FY20 et devrait atteindre 350 milliards de dollars d’ici FY23, selon Statista.

