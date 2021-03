Le prêteur de Manchester City, Yan Couto, explique quand le Bayern Munich est venu appeler et pourquoi il a dit non

L’arrière droit brésilien Yan Couto est prêté à Gérone cette saison, mais le joueur de 18 ans a hâte de retrouver son chemin à Manchester City le plus tôt possible.

Couto tient Pep Guardiola en haute estime – à tel point qu’il a refusé le Bayern Munich et le FC Barcelone pour, espérons-le, travailler un jour sous la légende espagnole.

Couto s’est récemment entretenu avec Goal et a révélé que les Bavarois l’avaient approché en 2019.

Yan Couto voulait vraiment jouer pour Pep Guardiola. Photo par Alex Caparros / .

« Après la Coupe du Monde U-17 que nous avons remportée avec le Brésil, certains clubs se sont intéressés à moi: Barcelone, Bayern Munich, Manchester City », a déclaré Couto à Goal. «Pour moi, Pep Guardiola est le meilleur entraîneur du monde, et Manchester City est l’un des meilleurs clubs du monde en ce moment, avec un avenir radieux. Par conséquent, pour moi, c’était le meilleur choix.

Gérone, bien sûr, est un partenaire de City Football Group, donc même si Couto est en prêt, il est toujours techniquement en interne.

«Je suis un arrière droit moderne», a déclaré Couto. «En tant que joueur brésilien, je suis compétent techniquement, rapide et constant défensivement. J’aide beaucoup l’équipe en défense. Mon point fort est le côté offensif. Je suis un arrière offensif qui aide l’équipe à créer des occasions. Le Brésil a toujours produit de grands arrières latéraux qui sont des héros pour moi: Cafu, Roberto Carlos, Dani Alves, etc. Mais l’arrière latéral que j’admire parce que nous avons un style de jeu similaire est Cicinho. Je l’aime beaucoup et à quel point il était offensif, son dribble était incroyable. J’ai un style de jeu similaire à lui et il est mon idole.

Alors que Couto avait précédemment expliqué que l’apprentissage de l’allemand était un obstacle majeur pour lui, il semble que la présence de Guardiola ait été le véritable facteur de différenciation lorsqu’il a pris sa décision finale sur l’endroit où signer.