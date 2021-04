Le prêteur de Manchester United Jesse Lingard comparé à George Best et Diego Maradona lors d’un superbe appel talkSPORT en tant que héros de West Ham, “ Messi Lingard ”

Jesse Lingard a été mis en bonne compagnie sur talkSPORT cette semaine suite à ce superbe retour en forme à West Ham…

Le milieu de terrain brûlant a été comparé à Diego Maradona, George Best et même Lionel Messi!

.

Jesse Lingard a maintenant huit buts en Premier League pour West Ham cette saison

La langue d’Andy Goldstein était peut-être fermement dans sa joue lorsqu’il a salué les incroyables performances de “ Messi Lingard ” depuis qu’il a rejoint les Hammers en prêt de Manchester United en janvier.

Mais le fan de John the Arsenal semblait assez sérieux en faisant une comparaison assez remarquable entre l’international anglais et deux des plus grands joueurs non-conformistes que le jeu ait jamais vus.

Il ne fait aucun doute que Lingard a été dans la forme de sa vie depuis qu’il est devenu un marteau.

Le joueur de 27 ans a un record de huit buts et quatre passes décisives en seulement neuf apparitions et a aidé le club londonien à viser les quatre premiers et le football de la Ligue des champions.

Sa forme électrique a même attiré les clubs d’élite européens, avec des rapports affirmant que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan surveillent tous Lingard avant le mercato estival.

.

Le retour en forme de Lingard à West Ham lui a valu un rappel en Angleterre

Et Gooner John insiste sur le fait que ce n’est pas étonnant, et a exhorté Lingard à déménager à l’étranger et à mener sa carrière vers de nouveaux sommets vertigineux en Europe.

Appelant au Bar des Sports, il a dit: «Oh mon Dieu, est-ce que Jesse Lingard est devenu Maradona?

«Je n’ai pas vu le football d’un joueur britannique comme celui-ci depuis des années, depuis l’époque de George Best.

«S’il place West Ham dans le top quatre, ce serait phénoménal!

«Jesse Lingard devrait être le joueur numéro un de l’Angleterre, ils devraient construire une équipe autour de lui.

.

Lingard a été comparé au grand George Best de Man United!

«C’est un joueur brillant, mais il a toujours été un franc-tireur, il l’a toujours fait. Je me souviens quand il a remporté la FA Cup pour Manchester United, il a obtenu le but de la victoire. Je l’ai toujours aimé, j’aime son caractère et sa personnalité et il vient de se laisser aller!

«Si j’étais Jesse Lingard, je ne retournerais pas à Man U et s’ils ne voulaient pas l’emmener à West Ham, j’irais à l’étranger où il serait absolument incroyable.

«Jesse Lingard est génial, il est fantastique.»

Les hôtes du Sports Bar, Goldstein et Jason Cundy, ont également fait l’éloge de Lingard, après avoir marqué deux buts lors d’une passionnante victoire 3-2 contre Leicester ce week-end.

“Messi Lingard, il vient d’être incroyable pour West Ham”, a déclaré Goldstein

«Il est en feu, il est dans la forme de sa vie», a convenu Cundy.

Andy Cole félicite Jesse Lingard d’avoir “ saisi l’opportunité de West Ham à deux mains ” et pense que Manchester United devrait le vendre sur un accord permanent

«Et si vous regardez le club pour lequel il jouait, il est passé par une académie qui a produit une énorme quantité de talents.

«C’était un peu l’impression qu’il était peut-être impressionné par certaines des grandes recrues, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Donny Van der Beek. S’éloignant de cette situation, il n’est plus un petit poisson dans un grand étang et il est maintenant «l’homme» de West Ham.

«Il a l’impression: ‘Je viens de United, je viens d’Angleterre, je sais ce que c’est que d’être un gagnant, je vais vous montrer à quel point je suis bon’.»

Il a été bon, mais Maradona et Best? Allez donc…