Le prêteur de Manchester United, Jesse Lingard, pourrait être le joueur de l’année après la superbe forme de West Ham, déclare Tony Cascarino, en comparaison avec l’as des Red Devils, Bruno Fernandes.

Jesse Lingard pourrait être un prétendant au joueur de l’année s’il maintient sa forme pour West Ham, selon Tony Cascarino.

Le milieu de terrain anglais a marqué six buts et enregistré trois passes décisives depuis huit matches depuis qu’il a rejoint les Hammers prêtés par Manchester United en janvier.

Lingard joue un grand rôle dans la poussée de West Ham pour une place dans le top quatre

Bruno Fernandes, arrivé à 47 millions de livres sterling du Sporting Lisbonne en janvier dernier, a eu un impact similaire dans la seconde moitié de la campagne de Premier League avec huit buts et sept passes décisives en 14 apparitions.

Cela a conduit à des discussions entre les fans sur la question de savoir si Fernandes aurait dû être un candidat au prix du joueur de l’année PFA, qui a finalement été remporté par le meneur de jeu de Man City, Kevin De Bruyne.

Et Cascarino estime que les mêmes discussions devraient avoir lieu à propos de Lingard, qui a aidé West Ham à se classer parmi les quatre premiers depuis son arrivée dans l’est de Londres.

Il a déclaré: «Si vous revenez à la saison dernière, Fernandes est venu à Manchester United en janvier.

«Il a joué une demi-saison, puis il y a eu un débat pour savoir s’il devait être candidat pour le joueur de la saison.

«Beaucoup de fans, probablement pour la plupart des fans de United, ont ressenti cela avec l’ampleur de l’impact qu’il a eu. Cela m’a fait réfléchir, pourriez-vous faire le même argument pour Jesse à West Ham?

L’arrivée de Fernandes a poussé Lingard plus loin dans l’ordre hiérarchique à Old Trafford

«Pourrait-il être candidat pour le joueur de la saison?»

Pendant ce temps, l’animateur de talkSPORT, Simon Jordan, estime que Manchester United pourrait exiger 60 millions de livres sterling pour Lingard cet été.

Il a dit: «Je ne vois tout simplement pas où il y a un univers parallèle où ils vont amener Lingard à West Ham ou ils vont faire passer les données économiques de l’accord Lingard à West Ham.

«Ce que West Ham a réalisé, c’est de remettre Lingard sur la carte, donnant à Lingard une scène où il peut jouer au niveau dont il est clairement capable.

«Tout ce que cela fera, c’est augmenter les implications financières de l’avoir en premier lieu.

« [If Lingard wants to join West Ham permanently] ce que Manchester United dira, c’est: « C’est génial, vous pouvez y aller si vous le souhaitez, c’est 60 millions de livres sterling. » »