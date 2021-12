Le prêteur des MPME Indifi Technologies verse des prêts d’une valeur de 500 crores de roupies aux PME au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22 ; en hausse de 43% par rapport au trimestre précédent

Pour répondre à un cas d’utilisation plus large des besoins d’emprunt des clients, Indifi a lancé des produits à durée d’occupation plus courte pour les petites entreprises, sur le modèle de Buy Now Pay Later et du financement à règlement anticipé.

Crédit et financement pour les MPME : La plate-forme de prêt en ligne Indifi Technologies basée sur Gurugram a annoncé mercredi que le deuxième trimestre de l’exercice (AF) 2021-2022 était son meilleur trimestre de tous les temps avec des volumes de prêts dépassant les niveaux d’avant Covid.

La société a déclaré avoir atteint le jalon d’actifs sous gestion (AUM) de Rs 500 pour le deuxième trimestre de l’exercice 22, en hausse de 43% par rapport au trimestre précédent. L’augmentation a été attribuée à la croissance de segments tels que le commerce électronique, la pharmacie et la vente au détail qui ont vu une augmentation de 30% du montant moyen des prêts.

En outre, la société a lancé des produits à durée de vie plus courte pour répondre à des cas d’utilisation plus larges des besoins d’emprunt des clients, tels que Buy Now Pay Later et le financement à règlement anticipé. « Les produits à durée de vie plus courte et à fréquence plus élevée sont un domaine dans lequel nous nous sommes développés car ils comportent moins de risques et aussi parce que nous ne servions pas ce cas d’utilisation auparavant », a déclaré Alok Mittal, cofondateur et PDG d’Indifi à Financial Express Online.

Le nombre de prêts a également augmenté. « Pour la plupart des sociétés de crédit, y compris la nôtre, le nombre d’emprunteurs a diminué pendant Covid. Donc, nous sommes tombés mais nous avons maintenant rattrapé cette perte », a déclaré Mittal.

Depuis sa création, la société s’est concentrée sur les prêts aux petites entreprises spécifiques à l’industrie telles que les restaurants, les vendeurs de commerce électronique et les détaillants d’épicerie et d’électronique, entre autres. Pendant la pandémie, Indifi a inclus des détaillants et des distributeurs pharmaceutiques à sa gamme alors que les dépenses de santé augmentaient.

Aditya Harkauli, directeur commercial d’Indifi, a déclaré dans un communiqué : « Notre recours continu à une approche de souscription/gestion de compte profondément verticalisée et spécifique à un segment a permis de détecter et d’évaluer l’impact différentiel des perturbations liées à Covid entre les segments d’emprunteurs. » Plus de 80 % des activités d’Indifi ont été réalisées grâce à des partenariats avec des entreprises telles que Meta (anciennement Facebook), Swiggy, Zomato, First Data, Google Pay, tandis que le reste a été réalisé via des canaux directs tels que le site Web et son application mobile récemment lancée. L’entreprise s’était associée à plus de 100 entreprises, dont 50 étaient actives sur la plateforme.

Indifi a proposé des prêts commerciaux allant de Rs 1 lakh à Rs 50 lakh aux petites entreprises avec un ticket moyen de Rs 6 lakhs. Au cours des cinq dernières années, la société avait déboursé 40 000 prêts d’un montant de Rs 17 000 crores.

