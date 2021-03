Le prêteur du Bayern Munich Joshua Zirkzee en difficulté à Parme

Lorsque le Bayern Munich a prêté Joshua Zirkzee à Parme, de nombreux fans avaient espéré l’un des deux résultats:

Zirkzee retrouverait sa forme et deviendrait l’avant-centre du futur du Bayern Munich. Zirkzee fonctionnerait assez bien pour que Parme puisse exercer l’option d’achat apparemment très élevée (selon la rumeur, 15 millions d’euros).

Malheureusement, aucun de ces deux scénarios ne semble probable à ce stade.

Selon un rapport de Bild (derrière le paywall Bild +), Parme a essentiellement décidé d’acheter Zirkzee et le jeune néerlandais reviendra presque certainement à Munich.

Zirkzee n’a pas encore eu d’impact avec Parme car il n’a pas enregistré de départ, de but ni de passe décisive dans son mandat en Italie à ce jour. Le compte Twitter @iMiaSanMia a capturé ces détails dans cet article:

Le prêt de Zirkzee à Parme ne se déroule pas comme prévu: 108 minutes, 0 départ, 0 but, 0 passe décisive. Il est pratiquement exclu que Parme exerce son option d’achat de 15 millions d’euros. L’avenir de Zirkzee à Munich ne s’annonce pas bien non plus car le contrat de Choupo-Moting est sur le point d’être prolongé [Bild] pic.twitter.com/ibJzbhPRjL

