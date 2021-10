Le prêteur hypothécaire américain n’acceptera plus les crypto-monnaies

United Wholesale Mortgage (UWM), deuxième prêteur hypothécaire aux États-Unis, abandonne son projet d’accepter les paiements avec des crypto-monnaies.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après que UWM a déclaré que, grâce à un plan pilote, il commencerait à proposer une option de paiement par crypto-monnaie.

En fait, United Wholesale Mortgage (UWM), basée à Pontiac, dans le Michigan, a fait ses débuts en bourse en janvier grâce à une fusion avec Gores Holdings IV, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Et, il a commencé à tester les paiements cryptographiques en août.

Apparemment, les acheteurs de maison aux États-Unis ne sont pas intéressés à payer leurs hypothèques en Bitcoin.

Le plan principal de l’UWM

Pour rappel, en août, le prêteur hypothécaire UWM a indiqué qu’il prévoyait d’accepter les paiements en crypto-monnaies. Ils commenceraient par Bitcoin (BTC), mais ils étudiaient Ethereum et d’autres crypto-monnaies.

En particulier, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de l’entreprise, Mat Ishbia a expliqué son intention d’accepter les paiements en crypto-monnaie cette année.

« Nous sommes ravis que, espérons-le, cette année, nous puissions réellement exécuter les plans avant tout le monde dans le pays. »

Selon le PDG du prêteur hypothécaire UWM, Mat Ishbia : « Marchons avant de courir. Mais en même temps, nous sommes définitivement un chef de file en matière de technologie et d’innovation. Et nous essayons toujours d’être les meilleurs et les leaders dans tout ce que nous faisons.

« Nous évaluons la faisabilité et les exigences afin d’accepter la crypto-monnaie pour satisfaire les paiements hypothécaires. » – @ Mishbia15 – United Wholesale Mortgage (@UWMlending) 16 août 2021

United Wholesale Mortgage n’acceptera plus les paiements en crypto-monnaie

En effet, le PDG Mat Ishbia a maintenant fait remarquer à CNBC qu’après l’avoir essayé, la société a décidé que cela n’en valait pas la peine.

« Comme nous l’avons dit le trimestre dernier, nous allions envisager d’accepter les crypto-monnaies. Et testez-le pour voir s’il s’agit d’une solution plus rapide, plus simple et moins chère.

Plus précisément, Mat Ishbia a déclaré : « En raison de la combinaison actuelle de coûts supplémentaires et d’incertitude réglementaire dans l’espace crypto. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous n’allons pas nous étendre au-delà d’un projet pilote pour le moment.

Soit dit en passant, UWM, pour voir comment le plan fonctionnerait, a expérimenté trois types de crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum et Dogecoin), avec plusieurs emprunteurs différents. Accepter avec succès votre premier versement hypothécaire crypto en septembre et cinq autres en octobre.

Mais, selon Ishbia, la demande n’était pas là. Déclarant que les emprunteurs l’ont aimé et ont dit que c’était génial. Bien que le fait d’avoir la possibilité d’effectuer des transactions en crypto-monnaies n’ait pas été un facteur.

« Il n’y avait pas assez de demande à la fin de la journée pour aller trop loin. »

Cependant, United Wholesale Mortgage (UWM) pourrait réutiliser votre projet à l’avenir, si un nombre suffisant d’emprunteurs finit par s’y intéresser.

« Alors que les crypto-monnaies deviennent plus courantes, nous pouvons les activer n’importe quel jour. Maintenant, nous savons comment le faire.

En fin de compte, ce processus de test a permis à l’entreprise d’être la première à réaliser ce type de transaction. Et préparez UWM à être disponible une fois que les transactions de crypto-monnaie deviennent quelque chose qui propulse l’organisation vers l’avant.

Je dis au revoir avec cette phrase de John McAfee : « Vous ne pouvez pas arrêter des choses comme Bitcoin. Ils seront partout et le monde devra se réadapter. Les gouvernements du monde aussi.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport