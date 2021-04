Le prêteur MPME U GRO Capital envisage Rs 20,000 crore AUM d’ici 2025 pour combler le déficit de crédit des petites entreprises

Selon les estimations de la Banque mondiale, le déficit de crédit des MPME est de 380 milliards de dollars (environ Rs 28,34 lakh crore).

Crédit et financement pour les MPME: En raison de la pandémie, les banques sont devenues opposées à l’émission de cartes de crédit aux MPME alors même que ces entreprises ont besoin de cartes de crédit pour payer les salaires des employés, acheter des biens, gérer le fonds de roulement, etc., selon Shachindra Nath, cadre Président-directeur général de la plateforme de prêts aux petites entreprises Fintech U GRO Capital. La société avait annoncé jeudi une solution de carte de crédit co-marquée axée sur les MPME en partenariat avec SBM Bank India, une filiale de SBM Holdings (anciennement State Bank of Mauritius), alimentée par RuPay et EnKash.

«Selon notre étude interne, les clients PME à 50% d’U GRO Capital possédaient des cartes de crédit proposées par les banques, tandis que les autres n’avaient jamais de carte de crédit. Les promoteurs utilisaient des cartes de crédit personnelles pour les transactions commerciales, qui devaient être séparées des transactions personnelles », a déclaré Nath à Financial Express Online. U GRO cherche à acquérir une part de marché de 1% du marché des prêts aux PME d’ici 2025, ce qui se traduit par environ 20 000 crores d’actifs sous gestion. Avec cette collaboration, Nath cherche désormais une contribution supplémentaire d’environ 5 pour cent de la cible AUM. Selon les estimations de la Banque mondiale, le déficit de crédit des MPME est de 380 milliards de dollars (environ Rs 28,34 lakh crore).

L’Inde a toujours eu une faible pénétration des cartes de crédit. Le nombre d’utilisateurs de cartes de crédit en Inde s’élevait à 52 millions en 2019, mais il n’y avait qu’environ 3 cartes de crédit pour 100 personnes en Inde contre 32 cartes aux États-Unis, selon une étude de ResearchAndMarkets. Les cartes de crédit d’entreprise sont des outils susceptibles pour les PME et les startups d’augmenter leurs besoins en fonds de roulement tout en ayant la flexibilité de payer la banque à une date ultérieure. Cela permet également d’accélérer le paiement des fournisseurs et les remises pour paiement anticipé. «L’objectif derrière le lancement du produit est de fournir une offre groupée aux clients à la recherche d’une carte instantanée avec un prêt commercial. L’initiative aide également les entreprises à créer un actif à long terme sous la forme d’un dépôt fixe, à un taux de rendement attractif », a déclaré Nath.

La carte de crédit peut être utilisée par les emprunteurs U GRO Capital contre un dépôt fixe auprès de SBM Bank India. La facilité serait disponible pour les propriétaires autonomes à la recherche de prêts commerciaux garantis, de prêts commerciaux non garantis et de prêts de machines auprès de U GRO Capital. Il n’y a pas de limite de rotation pour profiter de cette installation. Il serait étendu à d’autres types d’entreprises ainsi que des sociétés similaires, des sociétés à responsabilité limitée, entre autres, dans un proche avenir.

