Le prêteur vous demande-t-il de souscrire un régime d’assurance avant de sanctionner un prêt immobilier ? Voici quoi faire

On peut acheter le régime d’assurance hypothécaire spécialement conçu pour répondre au besoin de couverture d’assurance des prêts immobiliers.

Lorsque vous êtes sur le point de conclure l’affaire avec votre banquier pour bénéficier d’un prêt immobilier, le prêteur pourrait vous demander de souscrire une police d’assurance-vie. Cependant, n’oubliez pas que l’achat d’une police d’assurance-vie n’est pas obligatoire en même temps qu’un prêt immobilier. Même s’il est préférable d’avoir une police d’assurance pour couvrir un passif de la nature d’un prêt immobilier, aucune autorité ne l’oblige à obtenir la couverture. La police d’assurance offerte par les prêteurs est un régime d’assurance temporaire assorti d’une prime faible et d’une couverture élevée.

En tant qu’emprunteur de prêt immobilier, il est de votre entière discrétion d’acheter la police d’assurance et elle ne peut pas être imposée à l’emprunteur. Lors de l’obtention d’un prêt immobilier, le prêteur propose généralement un régime d’assurance à prime unique et, pour en faire une offre attrayante, ajoute le montant de la prime unique au montant du prêt. Votre EMI augmente légèrement et de nombreux emprunteurs peuvent accepter l’offre. Essentiellement, vous obtenez un prêt immobilier et en plus, vous êtes assuré.

Assurer son prêt immobilier avec une mutuelle est indispensable. Comme le montant du prêt immobilier est généralement de plusieurs lakhs, il est essentiel d’obtenir une couverture afin que la responsabilité de le rembourser ne retombe pas sur les membres de la famille en cas de décès de l’emprunteur.

En plus de la police d’assurance offerte par le prêteur, vous avez deux autres options : soit souscrire un régime d’assurance temporaire auprès d’une autre compagnie d’assurance par vous-même, soit souscrire le régime d’assurance prêt hypothécaire spécialement conçu pour répondre aux besoins d’assurance habitation. prêts.

Si vous avez déjà un régime d’assurance temporaire, vous pouvez envisager d’en acheter un nouveau pour un montant égal au prêt immobilier. La plupart des planificateurs financiers suggèrent de conserver une couverture d’au moins 15 fois votre salaire net. Par conséquent, examinez la couverture existante dont vous disposez et le montant dont vous auriez besoin après avoir obtenu un prêt immobilier. Assurez-vous que vos objectifs de vie et vos responsabilités financières sont adéquatement couverts, de préférence par le biais d’un régime d’assurance temporaire.

Alternativement, vous pouvez envisager d’acheter le régime d’assurance hypothécaire. Dans un tel plan, comme l’encours du prêt continue de diminuer au fil du temps, la couverture diminue également. Ainsi, même si vous avez contracté un prêt de Rs 40 lakh, et si l’encours du prêt après 9 ans est de Rs 14 lakh, la couverture du régime d’assurance prêt immobilier sera également égale à Rs 14 lakh.

Ces combinaisons de régime conviennent à ceux qui sont déjà suffisamment assurés via un régime d’assurance temporaire. En outre, la plupart des emprunteurs remboursent par anticipation un prêt immobilier bien avant son mandat initial, par conséquent, les régimes d’assurance hypothécaire peuvent leur convenir. Avant de finaliser, vérifiez la prime pour les deux options en fonction de votre âge, de la durée et du montant.

