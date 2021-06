Le Prime Day 2020 d’Amazon est déjà en cours

in

14/06/2021

Le à 20:46 CEST

Lundi 21 juin et mardi 22 juin 2021, le Prime Day 2021 sera célébré et Amazon lancera des remises exceptionnelles sur des millions de produits exclusivement pour tous ses clients Prime pendant 48 heures.

Une folie shopping qui durera 48h, et durant laquelle vous pourrez obtenir des remises allant jusqu’à plus de 40% sur des produits de qualité supérieure, endossés par vos propres acheteurs.

Le plus grand événement commercial de l’année, qui dans toutes ses éditions a battu des records, débutera officiellement en Espagne à 00h00 le lundi 21 et se terminera le mardi 22 à 23h59. Pendant 48 heures, le plus grand e-commerce au monde lancera des offres exclusives sur des millions de produits de plusieurs catégories

Il est également important de noter que dans cette édition du Prime Day, Amazon a souhaité se tourner vers les petites et moyennes entreprises et a fait une sélection spéciale de ses produits, qui seront présents non seulement pendant les deux jours de l’événement, mais à partir de maintenant.

Au cours des jours précédents, Amazon offrira 10 euros de solde promotionnel à acheter pendant le Prime Day aux clients Prime qui dépensent 10 euros sur des produits vendus par des PME et des artisans espagnols dans la boutique Amazon.

Les clients Prime peuvent déjà bénéficier d’offres intéressantes sur bon nombre de leurs produits : 50 % sur les articles de mode de la marque Amazon, 20 % sur la nourriture et les basiques Amazon, et de superbes remises sur une grande variété de produits que nous leur dirons tous les jours.

Prime Day, uniquement pour les utilisateurs Prime

Pour accéder aux offres Amazon Prime Day, il vous suffit de vous inscrire en tant qu’utilisateur Amazon Prime depuis le Web, ce qui vous permet de bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours sans engagement. Après cette période gratuite, le prix annuel est de 3,99 euros par mois, soit 36 ​​euros pour toute l’année, ce qui représente une économie de 25 %.

En plus de pouvoir profiter de toutes les remises Prime Day, il existe de nombreux autres avantages à devenir un utilisateur Amazon Prime :

Livraison sûre, rapide et gratuite, grâce à laquelle des millions de produits arrivent au domicile de l’utilisateur le jour même ou le lendemain de l’achat effectué.

Adhésion gratuite à la plateforme de contenu à la demande.

Prime Video, qui contient un catalogue de plus de 1 500 séries et films.

Accès prioritaire aux Offres Flash, 30 minutes à l’avance par rapport aux autres utilisateurs.

Lecture illimitée de centaines d’ebooks grâce à Prime Reading.

Stockage de photos illimité avec Amazon Photos.

Accédez à plus de 2 millions de chansons sans publicité avec Amazon Music.

Tant de sport, dans ce Section d’achats Comme dans CompraMejor.es, le portail indépendant d’analyse et de recommandation de produits, nous ferons une sélection des offres les plus alléchantes de nos jours en tenant compte de l’évaluation des acheteurs, du pourcentage de remise et du montant d’argent pouvant être économisé.

