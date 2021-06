Le Prime Day est terminé, mais ces 10 offres exclusives sont réservées aux membres Prime – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Prime Day 2021 est maintenant officiellement derrière nous et il ne fait aucun doute que c’était le plus grand et le meilleur Prime Day à ce jour. En fait, nous pensons que l’événement de vente de deux jours d’Amazon a été encore meilleur cette année qu’il ne l’était en 2019 lorsque Prime Day a duré une semaine complète ! Amazon a offert aux membres Prime du monde entier plus de 2 millions d’offres incroyables au cours des deux jours de vente de cette année, y compris les remises les plus importantes que nous ayons vues sur tant de produits les plus vendus. Et grâce à notre couverture étendue de la méga-vente d’Amazon, des milliers et des milliers de lecteurs de . Deals ont pu économiser autant d’argent sur tous les produits les plus populaires de la saison.

Maintenant que Prime Day est terminé, toutes les offres les plus chaudes de la grande éruption d’Amazon ont disparu. Mais ce n’est pas parce que Prime Day 2021 est terminé que toutes les offres exclusives Prime uniquement d’Amazon ont disparu.

Meilleure offre du jour Cet incroyable téléviseur intelligent 4K de Sony est toujours à son prix Prime Day ! Prix : 1 900 $, maintenant 1 298 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Rendez-vous dans la section des offres sur le site Web d’Amazon et vous pourrez trouver de nombreuses remises importantes malgré le fait que Prime Day soit terminé. Les exemples incluent un nouveau incroyablement chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa qui sont encore plus compacts que le dernier modèle pour seulement 6,07 $ chacun, AirPods Pro au prix le plus bas de 2021 (seulement 197 $ au lieu de 250 $), un produit le plus vendu Brosse à dents électrique Philips Sonicare avec 20 000 notes 5 étoiles pour seulement 39 $, VRAI boucles d’oreilles en diamant que les acheteurs d’Amazon ont déliré à ce sujet ne coûtent en quelque sorte que 59,90 $, un best-seller surmatelas c’est moins cher qu’au Black Friday de l’année dernière, un brillant Accessoire de gril ThermoPro il est ainsi si facile de cuisiner le steak parfait à chaque fois pour seulement 36 $, et bien plus encore.



En plus de toutes ces offres fantastiques disponibles pour tout le monde, il existe également des ventes exclusives dont seuls certains acheteurs peuvent profiter.

Compte tenu de la popularité du service Prime d’Amazon ces dernières années, il y a de bonnes chances que la plupart des personnes qui lisent ceci en ce moment soient des abonnés Amazon Prime. Si tel est le cas et que vous êtes effectivement un membre Prime, vous devez savoir que vous obtenez plus que la livraison express gratuite et l’accès à la bibliothèque en constante expansion d’Amazon Prime Video de films et d’émissions de télévision en streaming. Tous ceux qui paient Prime doivent absolument consulter ce département sur Amazon, car tant de gens ignorent complètement qu’il existe même ! C’est une page quelque peu secrète appelée Juste pour Prime et il regorge d’offres exclusives auxquelles seuls les membres Prime sont éligibles. Et la meilleure partie est qu’Amazon le met à jour tout le temps avec de nouvelles affaires et des remises spéciales.

Les personnes qui s’abonnent à Prime peuvent toujours trouver des dizaines d’offres excellentes et exclusives dans ce département un peu secret d’Amazon. Aujourd’hui, nous avons sélectionné 10 bonnes affaires populaires que nous allons mettre en évidence pour vous dans ce tour d’horizon.

Ouvre-porte de garage intelligent Wi-Fi Télécommande de porte de garage sans fil, Ouvrir et fermer la porte de garage de n’importe quel… Prix catalogue : 25,99 $ Prix : 22,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Aucma Batteur sur socle, 6,5 QT 660 W 6 vitesses à tête inclinable batteur, batteur électrique de cuisine avec p… Prix catalogue : 140,99 $ Prix : 120,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (14%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Pommeau de douche à pluie de 8 pouces Hopopro Pommeau de douche fixe haute pression Pommeau de douche à haut débit avec ajustement… Prix catalogue : 20,99 $ Prix : 18,89 $ Vous économisez : 2,10 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Gigastone 256 Go Micro SD Card, Camera Plus, GoPro, Action Camera, Sports Camera, A1 Run App for… Prix catalogue : 36,98 $ Prix : 32,98 $ Vous économisez : 4,00 $ (11%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Cadeaux pour petit ami, anniversaire Cadeaux personnalisés pour hommes, Cadeaux pour lui mari, Personnaliser… Prix catalogue : 19,88 $ Prix : 16,10 $ Vous économisez : 3,78 $ (19 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Guirlandes lumineuses à DEL pour l’extérieur, LUKASUMI 26 Ft Patio Lights avec 8 + (1) Super Waterproo à économie d’énergie… Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 24,29 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Jeu de perceuses sans fil avec 2 piles, 12,8 V 28 Nm, jeu de tournevis électriques puissants, 34 pièces (… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 30,59 $ Vous économisez : 9,40 $ (24%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Purificateur d’air PARTU HEPA – Purificateurs d’air à fumée pour la maison avec éponge parfumée – 100 % sans ozone,… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 43,79 $ Vous économisez : 6,20 $ (12 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ensemble de microphones à condensateur ZINGYOU, ensemble de micros BM-800 pour l’enregistrement en studio et le brod… Prix catalogue : 36,99 $ Prix : 25,89 $ Vous économisez : 11,10 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Lampe de poche à LED Lampe de poche tactique rechargeable Torche à haute luminosité, 5 modes, zoomable, étanche, wi… Prix catalogue : 13,99 $ Prix : 11,19 $ Vous économisez : 2,80 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.