Le « Prime Day Show » d’Amazon mettra en vedette Billie Eilish, HER et Kid Cudi dans un événement musical en streaming

(Image Amazon)

Amazon fait ressortir plus de puissance de star pour promouvoir l’événement de magasinage Prime Day de cette année.

La société a annoncé jeudi que les artistes Billie Eilish, HER et Kid Cudi seront présentés dans une comédie musicale en trois parties “Prime Day Show” qui sera présentée en première mondiale sur Prime Video à partir du 17 juin. L’événement sera disponible pour tous les clients pendant 30 jours. , avec ou sans abonnement Prime.

Prime Day, la manne annuelle de vacances et de shopping créée par le géant de la technologie, propose des millions de produits à prix réduit et se tiendra les 21 et 22 juin. Des événements spéciaux comme le Prime Day Show sont un moyen pour Amazon d’attirer plus de membres Prime et de vanter son Amazon Music service, qui est en concurrence avec d’autres plateformes de musique en streaming.

Amazon recrute déjà des acteurs et des personnalités de la télévision Kristen Bell, Karomo Brown et Mindy Kaling pour promouvoir Prime Day et l’impact économique d’Amazon sur les petites entreprises à travers le pays.

Voici les détails de chaque performance musicale unique :

Billie Eilish : Situé dans un quartier parisien avec une série de performances cinématographiques, mettant en vedette la nouvelle musique du prochain album d’Eilish, “Happier Than Ever”. Le temps d’exécution est d’environ 27 minutes.

SA: Un hommage des temps modernes à l’emblématique Dunbar Hotel, autrefois centre de la culture noire de Los Angeles dans les années 30 et 40. HER imagine à quoi ressemblerait le cadre s’il existait en 2021, avec une nouvelle musique de son album, “Back of My Mind”. Le temps d’exécution est d’environ. 25 minutes.

Kid Cudi: Une performance « intercosmique » qui met en scène l’artiste quittant la Terre pour la Lune afin d’établir une nouvelle communauté. Avec la musique de son album “Man on the Moon III”, Cudi collabore avec l’International Space Orchestra, composé de scientifiques du NASA Ames Research Center, du SETI Institute et de l’International Space University en tant que groupe d’accompagnement. Le temps d’exécution est d’environ 25 minutes.

“Regarder ces artistes de renommée mondiale créer trois spectacles du plus profond de leur imagination ne ressemble à rien de ce que nous avons fait auparavant”, a déclaré Ryan Redington, vice-président de l’industrie musicale chez Amazon Music, dans un communiqué.

Les abonnés d’Amazon Music et les membres Prime peuvent accéder à la liste de lecture officielle Prime Day Show pour diffuser les chansons des trois artistes. Le Prime Day Show sera également disponible en streaming sur Twitch, IMDb TV et sur les appareils Amazon.

Eilish, sept fois lauréat d’un Grammy, lancera également une gamme de produits exclusivement sur Amazon le 17 juin parallèlement à l’événement.

Les précédents concerts en streaming de Prime Day ont présenté Taylor Swift et Ariana Grande. Amazon organise généralement un concert en personne Post Prime Day pour les employés et leurs familles à Seattle. En 2019, Katy Perry et Lil Nas X ont joué.