Le prince africain, acquitté des mauvais traitements infligés à une femme avec qui il a eu des relations sexuelles lors d’une soirée illégale à Madrid

28/11/2021 à 20:02 CET

Luis Rendueles

Randy Koussou Alam Sougam, ce qu’il prétend être prince de l’ancien royaume africain du Dahomey et gérer une société holding internationale avec des actifs d’une valeur 20 milliards de dollars, a été acquitté d’un crime de blessure à l’une des femmes qui ont assisté aux fêtes qu’il a célébrées dans votre chalet à Madrid en entier pandémie de covid.

La Juge Alicia González, titulaire du numéro 36 de la loi pénale de Madrid, a prononcé une condamnation, à laquelle CASO ABIERTO a eu accès, la chaîne d’enquête et d’événements des journaux Prensa Ibérica, dans laquelle acquitte le prince Randy et rejette la demande de l’accusation et du plaignant d’imposer 11 mois de prison et une injonction du plaignant.

Le rapport médico-légal n’a trouvé aucune blessure à la femme

ils n’étaient pas en couple

La femme, une jeune valencien, avait dénoncé que le prince africain et elle étaient en couple et que lors d’une des fêtes illégales, tenue le 22 novembre au chalet de Randy Koussou, il l’avait frappée.

La juge comprend qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de ce témoignage qu’elle prétend contradictoire. Le rapport médico-légal n’a révélé aucune blessure à la femme, qui a déclaré qu’elle était tombée contre une table après avoir été agressée.

Au cours du procès, le prince de ce qui est actuellement la république du Bénin admis que les deux ils ont eu des relations sexuelles à plusieurs occasions, mais a rejeté le fait qu’ils étaient un couple.

En fait, la phrase comprend que l’homme a assuré qu’en ces mêmes jours il a aussi eu des relations sexuelles avec d’autres femmes qui ont assisté à leurs fêtes. Au cours du procès, le prince Randy a affirmé que la femme lui avait demandé de l’argent en échange de rapports sexuels.

Le juge a également exclu qu’il y avait une relation sentimentale entre les deux, de sorte qu’un crime de blessures dans la famille ne peut avoir été commis.

Flics et célébrités

Au procès a également déclaré le flics qui est venu au chalet du prince à Aravaca (Madrid) après avoir reçu l’appel au secours de la jeune femme. Les agents ont rappelé que les locataires du chalet ont mis du temps à leur ouvrir la porte.

Le juge précise dans la sentence que ce retard pourrait être dû à la crainte du prince et de ses invités de subir des sanctions pour avoir ont enfreint avec leurs partis les réglementations déployées pour enrayer la pandémie de la coronavirus.

Le prince africain a sauté sur la scène médiatique lorsqu’il a été révélé que Il a organisé au moins deux soirées en pleine pandémie, auxquelles ont assisté des célébrités, dont un joueur espagnol de la NBA. La police a interrompu l’une des célébrations à laquelle ont participé environ 200 personnes, dont quatre ont été arrêtées.

Le prince soulagé

Le prince Randy a montré, dans des déclarations OPEN CASE, son sentiment de « soulagement, de satisfaction et de justice » face à la condamnation. Il insiste sur le fait que la femme qui l’a dénoncé l’a fait pour « puni moi pour ta jalousie« parce qu’il était »faire attention aux autres femmes« lors de ces fêtes. Koussou a indiqué qu’actuellement est en Egypte « créer la première Banque d’investissement pour les femmes en Afrique », qu’elle prévoit de lancer en mai 2022 avec un super « gala des sirènes ».

En ce qui concerne la fêtes illégales qu’il a organisées dans son chalet à Madrid pendant la pandémie, il déclare que « j’étais seul et un peu triste après la séparation de mon ex-petite amie. Mes intentions n’étaient pas d’organiser de grandes fêtes et d’enfreindre la loi. J’ai organisé ces after-parties pour me divertir« Il ajoute que n’a reçu aucune sanction (« ils ne m’ont donné que des avertissements »), bien qu’il sache que certains des participants ont été condamnés à une amende lorsqu’ils ont quitté leur chalet.

Quant à l’avenir, il explique qu’il envisage retour en Espagne « dans quelques semaines ». passera par Madrid et Ibiza et annonce son intention d’acheter « une villa » à Marbella.