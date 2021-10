Le prince Albert de Monaco annonce la date du retour de Charlene d’Afrique du Sud – « Mieux ! » | Royale | Nouvelles

Le prince Albert, 63 ans, a révélé que son épouse, la princesse Charlene, 43 ans, devrait rentrer à Monaco avant le 19 novembre. Albert, qui règne en tant que souverain de la principauté depuis 2005, a également déclaré que son épouse se sentait « beaucoup mieux ».

Charlene, qui a remporté une médaille d’argent en tant que nageuse sud-africaine aux Jeux du Commonwealth de 2002, a subi sa dernière intervention plus tôt ce mois-ci.

La princesse de 43 ans, qui a épousé Albert en 2011, séjourne en Afrique du Sud depuis mai après avoir contracté une « grave infection des sinus ».

Pendant son séjour dans la nation arc-en-ciel, Charlene a raté la célébration de son 10e anniversaire à Albert et le premier jour d’école de ses jumeaux.

Alors que Charlene est à 5 205 milles de Monaco depuis un certain temps, elle a reçu la visite de son mari et de leurs deux enfants, les jumeaux de 6 ans Gabriella et Jacques, en août.

Cependant, l’annonce d’Albert que son épouse reviendra dans la principauté intervient après qu’il eut déclaré à une publication française que Charlene allait « beaucoup mieux ».

Il a ajouté : « Cette dernière opération qui concernait la cloison nasale s’est très bien passée. Nous pourrons envisager son retour très prochainement.

« Et je peux vous dire qu’elle sera à Monaco bien avant la fête nationale.

« Il ne m’est pas possible de vous donner la date exacte, mais je vous promets que vous le saurez le moment venu.

LIRE LA SUITE: Kate amène une nounou en vacances avec George, Charlotte, Louis

La fête de Monaco, célébrée dans la principauté sous le règne du prince Charles III en 1857, varie selon le prince régnant.

Dans le cas d’Albert, la fête nationale de Monaco tombera le 19 novembre, car cette date marque l’accession officielle du prince au trône il y a 16 ans.

Mais avant qu’Albert puisse célébrer le Monaco Day, il se rendra, aux côtés d’autres personnalités au sang bleu, au sommet des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow.

Alors qu’Albert sera rejoint par des membres de la famille royale britannique, dont le prince Charles, la reine Elizabeth II a « décidé à regret » de ne pas assister à l’événement en personne.

Selon le MailOnline, Charlene a déclaré la semaine dernière à un intervieweur sud-africain qu’elle « avait hâte de rentrer chez elle avec ses enfants », mais n’a pas fait la même référence à son mari.

Cela survient au milieu de spéculations croissantes selon lesquelles le mariage du prince et de son épouse a été soumis à une pression croissante ces derniers mois.

Plus tôt cette année, le Telegraph a révélé comment le départ de Charlene coïncidait avec le procès en paternité de son mari au sujet d’un enfant amoureux, qui serait né au début de la relation du couple.

Le prince Albert, qui est le fils de feu le prince Rainier III et de l’actrice irlandaise-américaine décédée Grace Kelly, a déjà engendré deux autres enfants illégitimes.