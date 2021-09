Le prince Albert démystifie les rumeurs sur le séjour de Charlene en Afrique du Sud : « Je ne suis pas parti en exil ! | Royale | Nouvelles

La princesse s’est rendue en Afrique du Sud à la mi-mai et est tombée malade lors d’une mission de conservation où elle a contracté une infection des oreilles, du nez et de la gorge, l’empêchant de voyager.

Elle a subi une intervention chirurgicale de quatre heures le 13 août.

Son absence de Monaco a déclenché des rumeurs sur la relation et le mariage du couple royal.

Le prince Albert a déclaré à People dans le numéro de cette semaine qu’il “aurait probablement dû aborder” les rumeurs plus tôt, déclarant qu’il était “consterné” que les gens penseraient même qu’il y a un fossé entre les deux.

« Mais je me concentrais sur les soins aux enfants », a-t-il déclaré.

Et je pensais que ça irait probablement [away]. Vous savez, si vous essayez de répondre à tout ce qui sort, vous êtes constamment [responding], tu perds ton temps.”

Le prince a également évoqué le séjour prolongé de sa femme en Afrique du Sud, confirmant que le couple est en bons termes malgré des kilomètres l’un de l’autre.

« Elle n’a pas quitté Monaco en colère ! il a dit.

« Elle n’est pas partie parce qu’elle était en colère contre moi ou contre quelqu’un d’autre.

« Elle se rendait en Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa Fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis.

“Ce n’était censé être qu’une semaine, un séjour maximum de 10 jours, et [she is still there now] parce qu’elle avait cette infection, toutes ces complications médicales sont survenues.

Le prince a ajouté : « Elle ne s’est pas exilée. C’était absolument juste un problème médical qui devait être traité.

Vendredi dernier, une fondation créée en son nom a déclaré dans un communiqué: «Son Altesse Sérénissime la princesse Charlene de Monaco a été transportée d’urgence à l’hôpital en ambulance mercredi soir après s’être effondrée en raison de complications de la grave infection des oreilles, du nez et de la gorge qu’elle a contractée en mai. .

Fin août, le prince Albert de Monaco s’est envolé pour l’Afrique du Sud et a retrouvé sa femme après trois mois de séparation.

Charlene, princesse de Monaco a épousé le prince Albert de Monaco en 2011, accueillant leurs deux jumeaux en 2014, la princesse Gabriella et Jacques, prince héréditaire de Monaco.