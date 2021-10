Le prince Albert emmène des jumeaux à la COP26 alors que Charlene est absente – « Je ne voulais pas les laisser seuls ! | Royale | Nouvelles

Le royal de 63 ans a déclaré au magazine People qu’il « ne voulait pas les laisser seuls » à Monaco lorsque la princesse Charlene est restée en Afrique du Sud après sa longue maladie l’empêchant de rentrer chez elle.

Le prince a également déclaré que les jumeaux voudront faire leurs propres choses pendant la visite, commentant: « Ils auront leur propre programme… des visites de musées et de petits lieux d’intérêt. »

« Évidemment à cet âge, six ou sept ans, vous ne pouvez pas les emmener partout car ils vont s’ennuyer si c’est trop officiel. »

Il a ajouté : « Vous devez les amener lentement dans les apparitions publiques et les différentes cérémonies. Si c’est un voyage, ça a un côté officiel, mais aussi [they’ll need] un côté privé et des choses à découvrir qu’ils peuvent trouver amusant et amusant.

« C’est fabuleux d’avoir ce genre de souvenirs avec eux. »

Albert a suggéré que la princesse Charlene rentrera chez elle «bien avant [Monaco’s National Day] le 19 novembre », ajoutant « elle est en forme et de bien meilleur moral ».

Dans une interview accordée aux médias locaux il y a quelques semaines, la princesse Charlene a souligné son désir de revenir à Monaco.

Elle a déclaré: «Je n’étais pas bien à ce moment-là. J’ai eu une infection qui a été traitée immédiatement. Malheureusement, cela m’a cloué au sol pendant quelques mois ici en Afrique du Sud. J’ai eu ma seule procédure qui a été très réussie. Je vais bien, je me sens beaucoup plus fort.

Elle a ajouté : « J’ai encore une procédure, puis j’ai hâte de rentrer à la maison avec mes enfants, qui me manquent terriblement.

Fin août, le prince Albert de Monaco s’est envolé pour l’Afrique du Sud et a retrouvé sa femme après avoir été séparé pendant trois mois.

Charlene, princesse de Monaco a épousé le prince Albert de Monaco en 2011, accueillant leurs deux jumeaux en 2014, la princesse Gabriella et Jacques, prince héréditaire de Monaco.