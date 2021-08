Le prince Andrew a averti qu’il s’expose à une “forte pénalité” s’il ne coopère pas au cas où | Royale | Nouvelles

in

L’accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, a entamé une action en justice contre le duc d’York et a déclaré qu’il était “plus que temps qu’il soit tenu de rendre des comptes” pour l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle était adolescente. Les avocats de Mme Giuffre ont intenté une action civile pour obtenir des dommages-intérêts non spécifiés devant un tribunal fédéral de New York, où les documents judiciaires affirment qu’elle a été “prêtée à des fins sexuelles” par le délinquant sexuel condamné Epstein. Le rédacteur en chef de Law & Crime, Adam Klasfeld, a mis en garde le prince Andrew contre son refus de coopérer avec l’affaire.

S’adressant à l’émission matinale australienne Today, M. Klasfeld a déclaré: “S’il refuse de coopérer dans l’affaire civile, il pourrait y avoir un jugement par défaut.

“Si Mme Giuffre demande un jugement par défaut et que le juge affecté attribue ce jugement par défaut, cela pourrait suivre le prince n’importe où dans le monde où Mme Giuffre cherche à le récupérer.

“Il y a de très fortes incitations à y participer car cela pourrait être une très forte pénalité s’il ne le fait pas.”

Cela survient alors que le duc d’York pourrait ne jamais revenir dans le « giron royal » en tant que membre actif de la monarchie après la décision de Virginia Giuffre de poursuivre le fils de la reine pour agression sexuelle présumée, a déclaré un expert royal.

Andrew est confronté à la perspective que Mme Giuffre fasse un compte rendu détaillé en audience publique des allégations selon lesquelles le duc aurait eu des relations sexuelles avec elle alors qu’elle était mineure.

Mme Giuffre affirme qu’elle a été victime de la traite par l’ancien ami d’Andrew et délinquant sexuel condamné, Jeffrey Epstein, alors qu’il était âgé de 17 ans pour avoir des relations sexuelles avec le royal, et a déclaré qu’il était “plus que temps pour lui de rendre des comptes”.

Andrew a nié avec véhémence les allégations dans le passé, et un porte-parole du duc a déclaré qu’il n’y avait “aucun commentaire” lorsqu’on lui a demandé de répondre à la poursuite civile de Mme Giuffre.

Le duc n’a pas à assister ou à témoigner dans la procédure civile à New York, mais l’action en justice portera un coup supplémentaire à sa réputation et à la réputation de la monarchie, selon Joe Little, rédacteur en chef du Majesty Magazine.

Il a déclaré à propos du scandale Epstein : “C’est dommageable non seulement pour Andrew mais pour l’institution de la monarchie elle-même parce que toutes sortes d’allégations ont été lancées contre l’institution depuis que tout cela a été révélé – et la perception est, très probablement à tort, qu’ils ne le prennent pas au sérieux.”

M. Little a ajouté: “Bien que la légalité et la situation elle-même n’aient pas vraiment évolué du tout, en termes de son rôle royal de travail qui a considérablement changé et il est difficile de voir comment il peut reprendre sa vie en tant que membre actif de la famille royale. “

Andrew s’est retiré de ses fonctions publiques après le contrecoup de son apparition à Newsnight, surnommé un “accident de voiture”, qui avait tenté de tracer une ligne sous sa relation avec Epstein – mais l’a plutôt vu fortement critiqué pour avoir montré peu d’empathie avec les victimes du délinquant sexuel.

“Je ne peux penser à aucune sorte de réhabilitation qui le ramènera dans le giron royal en tant que membre actif de la famille”, a ajouté M. Little.

Les avocats de Mme Giuffre ont intenté une action civile pour obtenir des dommages-intérêts non spécifiés devant un tribunal fédéral de New York, où les documents judiciaires affirment qu’elle a été “prêtée à des fins sexuelles” par Epstein, y compris alors qu’elle était encore mineure en vertu de la loi américaine.

Andrew est désigné comme le seul accusé dans le procès de 15 pages, intenté en vertu de la loi sur les enfants victimes de l’État de New York, bien qu’Epstein et son ancienne petite amie Ghislaine Maxwell soient fréquemment mentionnés tout au long.

“Dans ce pays, personne, qu’il soit président ou prince, n’est au-dessus des lois, et aucune personne, aussi impuissante ou vulnérable, ne peut être privée de la protection de la loi”, a déclaré le procès de Mme Giuffre.

“Il y a vingt ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andrew lui ont permis d’abuser d’un enfant effrayé et vulnérable sans personne pour la protéger. Il est grand temps qu’il soit tenu de rendre des comptes.”