Le prince Andrew a «deux options» pour sauver sa réputation royale | Royale | Nouvelles

La famille royale ne peut pas être « entachée » par les accusations d’abus sexuels du prince Andrew, affirme la commentatrice royale Sarah Vine. Suite au dépôt d’une plainte civile contre le duc, il doit soit « faire face à ces réclamations » pour tenter de sauver sa réputation, soit « se cacher dans l’ombre » et démissionner de tous les aspects de la vie publique. Une ancienne victime de Jeffrey Epstein a porté plainte mardi, accusant le prince d’abus sexuels à trois reprises.

La chroniqueuse du Daily Mail, Sarah Vine, a déclaré: “Je pense qu’Andrew a essentiellement deux options ici.

“Premièrement, il se cache derrière les murs de la richesse et du palais, mais cela signifie qu’il ne pourra plus jamais avoir aucune forme de vie publique et qu’il devra simplement se cacher dans l’ombre, ou il peut l’appeler bluff et affronter ces revendications de manière ouverte et répondre aux accusations portées contre lui.

“S’il est vrai qu’il n’est coupable de rien, alors il sera vraisemblablement innocenté et il pourra être justifié et retourner à la vie publique.

“Je pense qu’il doit soit lancer le furoncle pour ainsi dire, soit devenir un furoncle encore plus gros. Je pense que ce sont les deux choix qui se présentent à lui.”

LIRE LA SUITE: Le père de l’accusateur d’abus sexuels du prince Andrew réprimande le duc d’York – “vous devriez avoir honte”

Jusqu’à présent, le prince Andrew et le palais de Buckingham ont refusé de commenter la situation et n’ont encore publié aucune réponse aux allégations du procès.

Interrogée sur la réponse de la famille royale, Sarah Vine a déclaré: “Je pense qu’en termes de famille royale, il arrive un moment où la réputation de la famille royale est supérieure à la réputation de n’importe quel membre de la famille, et je pense qu’ils vont resserrer les rangs.

“Ils doivent protéger leur marque, ils ne peuvent pas la laisser entacher de cela. Je pense qu’il y a une limite à cela.

“C’était intéressant ce que Charles a dit, la reine est fantastique et merveilleuse mais elle est très vieille et Charles est le prochain sur la liste.

« Il se peut qu’il signale légèrement à son frère qu’il ne sera pas aussi indulgent que sa mère le fait actuellement.

Le prince Andrew est actuellement à Balmoral avec son ex-femme Sarah Ferguson et la reine, où il tiendrait des réunions de crise pour faire face aux retombées du procès.

Virginia Roberts Giuffre a déposé une plainte au civil en vertu de la Child Victims Act de New York. Elle demande des dommages et intérêts pour « la détresse et le préjudice émotionnels et psychologiques importants » causés par les actions du duc.

L’affaire allègue qu’à trois reprises, le prince Andrew a agressé sexuellement Mme Giuffre au domicile londonien de l’associée d’Epstein, Ghislaine Maxwell, et aux domiciles d’Epstein à Manhattan et à Little St James dans les îles Vierges américaines.

Mme Guiffre affirme que le prince Andrew l’a fait en pleine conscience de son jeune âge. À l’époque, Mme Giuffre avait 17 ans, alors que l’âge légal du consentement dans les îles Vierges américaines est de 18 ans.

Ses avocats ont déclaré: “Il y a vingt ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andrew lui ont permis d’abuser d’un enfant effrayé et vulnérable sans personne pour la protéger. Il est grand temps qu’il soit tenu de rendre des comptes. “

Le prince Andrew a toujours nié toutes les allégations portées contre lui, déclarant à la journaliste de la BBC Emily Maitlis en 2019: “Cela ne s’est pas produit. Je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s’est jamais produit. Je n’ai aucun souvenir d’avoir jamais rencontré cette dame, aucune que ce soit. “

A NE PAS MANQUER

Jack Brooksbank se prépare pour un rôle “plus sérieux” après des photos de Capri [LATEST]

La duchesse Kate n’est ni ” prétentieux Sloane ” ni ” ignoble roturier “, déclare un ancien camarade d’école [INSIGHT]

Le titre de RHS du prince Andrew entre les mains d’un expert du «parlement» affirme «doit attendre et voir» [ANALYSIS]

Mme Giuffre était l’une des nombreuses femmes qui se sont manifestées en 2019 pour révéler l’étendue du réseau de trafic sexuel de Jeffrey Epstein, qui a conduit à son arrestation.

Le duc d’York s’était lié d’amitié avec Epstein au début des années 1990 après leur introduction par l’intermédiaire de la mondaine britannique Ghislaine Maxwell.

Ils sont restés amis après la première condamnation d’Epstein en 2008 pour prostitution d’enfants, le prince mettant ensuite fin à leur relation après une réaction publique.

En 2019, il est apparu dans une interview avec BBC Newsnight où il a parlé de son amitié avec le financier en disgrâce et a nié avoir eu connaissance de sa criminalité.

L’interview a été considérée comme un “accident de voiture” et le prince Andrew a publié la déclaration suivante : “Je continue de regretter sans équivoque mon association malavisée avec Jeffrey Epstein.

“Son suicide a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes, et je sympathise profondément avec tous ceux qui ont été touchés et qui souhaitent une forme de fermeture.

“Je ne peux qu’espérer qu’avec le temps, ils pourront reconstruire leur vie. Bien sûr, je suis prêt à aider tout organisme d’application de la loi approprié dans ses enquêtes, si nécessaire.”

Peu de temps après la diffusion de l’interview, le prince Andrew a démissionné de ses fonctions publiques et a cessé de représenter la reine lors d’engagements officiels.