Le prince Andrew a eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre après le dîner à Londres, a-t-elle déclaré à la victime d’Epstein | Royale | Des nouvelles

Carolyn Andriano, qui a témoigné contre Ghislaine Maxwell lors de son procès à New York le mois dernier, était une amie de Virginia Roberts – maintenant Giuffre – pendant son adolescence. Mme Andriano, 35 ans, affirme que Virginia Giuffre l’a recrutée dans le cercle d’abus sexuels dirigé par Epstein et Maxwell. Elle a renoncé à son anonymat pour décrire les échanges qu’elle a eus avec Virginia Giuffre il y a plus de vingt ans.

Elle a déclaré au Daily Mail : « Je renonce à mon droit à l’anonymat.

« Je fais cela parce que je veux que toutes les jeunes femmes sachent ce qui m’est arrivé quand j’étais adolescente et comment cela a affecté ma vie. »

Elle a ajouté : « Je veux être la voix de toutes les victimes d’abus sexuels afin qu’elles n’aient pas peur de se manifester, même si c’est des années après l’événement, et de dire ce qui leur est arrivé.

« C’est mon histoire et je veux la raconter. »

Elle a décrit comment Virginia Roberts, alors âgée de 17 ans, lui a montré en Floride l’image désormais tristement célèbre d’elle à côté du prince Andrew, qui a son bras autour de sa taille.

Sur le côté droit de la photo se trouve une Ghislaine Maxwell souriante.

Mme Andriano a déclaré au Daily Mail que Virginia Giuffre lui avait envoyé un SMS de Londres en mars 2001, lui disant qu’elle allait dîner avec Maxwell, Epstein et le prince Andrew.

Elle a déclaré : « Je lui ai demandé si elle était allée au palais.

Mme Andriano a témoigné au procès de Ghislaine Maxwell, avant qu’un verdict de culpabilité ne soit rendu la semaine dernière contre la mondaine britannique sur cinq des six chefs d’accusation dont elle était accusée.

Les accusations portées contre Maxwell concernaient le toilettage et la traite de jeunes filles pour abus par son partenaire, Jeffrey Epstein.

Cela survient alors que deux jurés qui ont condamné Maxwell ont déclaré à la presse qu’ils avaient subi des abus sexuels dans leur enfance, ce qui a incité l’équipe juridique de Maxwell à demander un nouveau procès.

Dans deux entretiens séparés – l’un pour The Independent et le New York Times – les jurés ont affirmé qu’ils avaient parlé au reste du jury de leurs expériences et que leur récit pouvait avoir influencé les discussions du jury.

L’avocat de Maxwell, Christian Everdell, a fait valoir que les commentaires du juré constituaient « des motifs incontestables pour un nouveau procès ».

La juge de district américaine Alison Nathan a demandé à la défense de Maxwell de plaider en faveur d’un nouveau procès avant le 19 janvier.

Le prince Andrew, quant à lui, attend le verdict pour savoir si l’affaire civile intentée contre lui par Virginia Roberts Giuffre sera rejetée par le tribunal.

Un tribunal de New York a entendu mardi des arguments sur la question de savoir si un accord de règlement entre Jeffrey Epstein et Mme Giuffre protégerait le duc de la poursuite civile.

Il a été révélé que Mme Giuffre avait été payée 370 000 £ par Epstein à la suite d’un accord conclu en 2009 pour régler sa réclamation contre le financier en disgrâce.

Le duc d’York nie vigoureusement toutes les allégations portées contre lui.

Ses représentants ont refusé de commenter.