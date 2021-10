Le prince Andrew a finalement rencontré sa nouvelle petite-fille Sienna : « Il a dû attendre près de deux semaines ! | Royale | Nouvelles

L’atmosphère électrique et la joie de la foule nous manqueront. Valve a décidé de rembourser les ventes de billets et d’empêcher le public en direct d’assister à l’événement The International 10. La décision était imminente alors que la situation en Roumanie empirait. L’augmentation des cas de COVID a annulé de nombreux événements. Nous avons au […] More