Le prince Andrew a porté un dernier coup alors que le prince Charles retire un autre rôle | Royal | Nouvelles

Le duc d’York s’est retiré de la vie royale en 2019 à la suite de l’entretien désastreux avec la BBC sur sa relation avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Mais Andrew aurait demandé à la reine d’être autorisée à se retirer temporairement en tant que royal senior après la mort du prince Philip.

En se retirant de la vie royale, Andrew a démissionné de son poste de patron de Malaria No More UK à la suite de son interview désastreuse à la BBC.

Mais malgré les rapports qu’Andrew cherche à retrouver dans le cabinet, le duc d’York a été remplacé en tant que patron de l’organisme de bienfaisance qui œuvre pour mettre fin à la maladie.

James Whiting, directeur général de Malaria No More UK, a déclaré: «Nous bénéficions du soutien de Son Altesse Royale et sommes impatients de travailler avec lui pour garantir que notre communauté mondiale atteigne les objectifs vitaux convenus au niveau international pour mettre fin au paludisme et sauver des millions d’enfants vit dans les décennies à venir.

«Nous ne devons pas laisser le COVID-19 ou le changement climatique nous mettre en retrait.

“Que 2021 soit l’année où nous nous remettons sur les rails pour mettre fin à cette maladie évitable.”

Le paludisme tue plus de 400 000 personnes par an et environ 94 pour cent de tous les cas et décès sont signalés en Afrique.

C’est la deuxième organisation qui a remplacé Andrew par Charles.

Charles est devenu le patron de l’Orchestre philharmonique royal le mois dernier, un rôle qu’Andrew a tenu, déchargé de son patronage par son conseil d’administration en 2019.

Le mois dernier, une source a déclaré qu’Andrew croyait en son «cœur de cœur» qu’il pouvait retourner aux fonctions royales.

Une source a déclaré: «Il nourrit toujours des pensées qu’il peut faire un retour.

«Il pense vraiment que c’est possible.

«Il croit toujours au fond de son cœur qu’il peut revenir et que le temps sera un guérisseur.

«Il pense qu’il pourra reprendre ses fonctions royales à un moment donné et sauver sa réputation.

«Il espère que le public, s’il soutient sa mère dans cette période difficile, pourra lui donner le bénéfice du doute.

“Il espère qu’il y a un chemin de retour.”

En décembre, la reine a lancé une nouvelle ère pour la famille royale avec un événement auquel ont participé sept membres de sa famille – le groupe étant rapidement surnommé la «nouvelle entreprise».

Andrew, ainsi que Meghan Markle et le prince Harry, étaient notamment absents de la formation.

La nouvelle entreprise comprenait le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, la princesse Anne et le prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex.