Le prince Andrew accusé d’abus sexuels par l’accusateur Jeffrey Epstein dans le cadre d’un procès

Le prince Andrew a été accusé d’abus sexuels dans un nouveau procès intenté par l’un des accusateurs de Jeffrey Epstein. Selon ABC News, Virginia Roberts Giuffre a déposé une plainte à New York, affirmant que le fils de 61 ans de la reine Elizabeth l’avait agressée sexuellement dans une maison de Manhattan appartenant à Epstein, ainsi que dans d’autres endroits. Elle déclare que l’abus a commencé alors qu’elle avait moins de 18 ans.

“Je tiens le prince Andrew pour responsable de ce qu’il m’a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts d’être tenus responsables de leurs actes. J’espère que d’autres victimes verront qu’il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur, mais on peut récupérer sa vie en s’exprimant et en demandant justice”, a déclaré Giuffre, via ses avocats, dans une déclaration soumise à ABC News. “Je n’ai pas pris cette décision à la légère. En tant que mère et épouse, ma famille passe avant tout. Je sais que cette action me soumettra à de nouvelles attaques de la part du prince Andrew et de ses substituts. Mais je savais que si je ne poursuivais pas cette décision action, je les laisserais tomber ainsi que les victimes partout.”

RUPTURE: Une victime présumée de Jeffrey Epstein intente une action en justice contre le prince Andrew, accusant le royal de 61 ans de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle avait moins de 18 ans, selon les dossiers du tribunal. https://t.co/BUaPKVQW0s – ABC News (@ABC) 9 août 2021

Ce n’est pas la première fois que Giuffre fait des allégations publiques contre Andrew, comme elle l’a fait dans des documents judiciaires remontant à 2014. À l’époque, Andrew a nié avec véhémence tout acte répréhensible, déclarant à un moment donné : “J’ai dit régulièrement et fréquemment que nous n’avons jamais eu aucune sorte de contact sexuel.” Le palais de Buckingham a également publié une déclaration, montrant son soutien à Andrew et ajoutant à son déni des incidents. « Il est catégoriquement nié que [Prince Andrew] eu toute forme de contact sexuel ou de relation avec [Giuffre]”, lit-on dans le communiqué. “Les allégations formulées sont fausses et sans aucun fondement.”

Avant le procès, l’ex-femme d’Andrew, Sarah Ferguson, a parlé des allégations et des accusations auxquelles il a été confronté et a exprimé son soutien indéfectible à son ex-conjoint. Lors d’une récente interview avec PEOPLE, Ferguson a été interrogé sur la situation, répondant “Quels que soient les défis qu’il a, je resterai ferme envers les coparents que nous sommes ensemble.” Elle a ajouté: “Je crois que c’est un homme gentil et bon, et il a été un père fabuleux pour les filles.”