Le prince Andrew ‘aime provoquer’ le prince Charles avec son dernier passage en SUV | Royale | Nouvelles

in

Le récent voyage du prince Andrew pour rendre visite à la reine dans sa résidence écossaise a été critiqué par deux commentateurs royaux, après que des images ont émergé du duc d’York parcourant le trajet aller-retour de 1 020 milles avec trois SUV dans le cadre de son entourage. Le rédacteur en chef du Daily Mail Diary et expert royal, Richard Eden, a qualifié cette décision de “scandaleuse” alors que le prince voyageait dans ses SUV personnels malgré les récentes campagnes du prince Charles pour la sensibilisation au changement climatique.

S’adressant à Mail + Palace Confidential, Richard Eden a déclaré: “Nous avons récemment beaucoup entendu parler de son frère, le prince Charles, sur l’environnement, car nous savons qu’il est un très, très fort militant contre le changement climatique.

“Le prince Andrew, pour sa visite avec Fergie à Balmoral, il a pris non pas un, pas deux, mais trois SUV, et évidemment nous nous demandons. Le Palais ne ferait aucun commentaire mais pourquoi a-t-il besoin de tous ces véhicules énergivores ?

“Ils ne diraient pas mais la suggestion est toujours pour sa protection royale, mais ce ne sont pas des voitures de police, ce sont avec ses plaques d’immatriculation personnalisées, les voitures du prince Andrew.

“Le fait qu’il bénéficie toujours d’une protection policière financée par les contribuables alors qu’il n’a exercé aucune fonction royale depuis près de deux ans et qu’il ne semble pas y avoir de réelle perspective qu’il le soit à l’avenir, je crains que ce soit scandaleux .

LIRE LA SUITE: Les compétences linguistiques en gallois du prince Charles mises à nu – “Quelle principauté !”

La commentatrice royale Charlotte Griffiths a poursuivi: “Il semble vouloir le faire exprès pour provoquer son frère, nous savons que le prince Andrew aime provoquer son frère.

“Je veux dire, vous pensez presque que c’est une liquidation, c’est tellement dingue.”

Le prince Andrew est arrivé à Balmoral pour rendre visite à la reine à la mi-août pour un séjour de 10 jours avec son ancienne épouse, Sarah Ferguson.

On pense qu’ils ont été rejoints par d’autres membres de la famille royale, dont le prince Charles et le prince Edward et Sophie Wessex, à la résidence écossaise. Balmoral est depuis longtemps un lieu de prédilection pour la famille royale, la reine y passant chaque année deux à trois mois des mois d’été avec sa famille.

Pour le voyage, le prince Andrew a emmené trois de ses VUS privés qui portent ses plaques d’immatriculation personnalisées.

Un véhicule aurait été un nouveau Land Rover Defender à essence, qui coûte plus de 53 000 £.

Les deux autres ont été nommés Land Rover Discovery, qui coûte 51 185 £, et un hybride essence-électricité Range Rover, au prix de 115 000 £.

Le prince Charles a été un ardent défenseur du changement climatique tout au long de sa vie et a lancé en janvier l’accord ” Terra Carter “, qui s’est engagé à lever 7,5 milliards de livres sterling pour ” sauver la planète “.

Il a appelé à plusieurs reprises à une action “rapide” pour lutter contre le réchauffement climatique et a été nommé The GCC Global Leader of Change Award pour sa contribution exceptionnelle à la préservation de l’environnement mondial.

A NE PAS MANQUER

Prince William et Kate : la vraie raison pour laquelle Kate et William « envisagent » de déménager à Windsor [REVEAL]

Queen est partie “blessée et perplexe” par la décision de Tony Blair: “Vue comme une vengeance!” [INSIGHT]

Les donateurs « ont payé une somme princière pour rencontrer Charles » – enquête de lancement de l’héritier de la reine [ANALYSIS]

Parallèlement aux critiques des SUV, le prince Andrew a également été attaqué pour avoir bénéficié d’une protection policière financée par les contribuables, malgré sa démission de ses fonctions publiques en 2019.

Le duc d’York a décidé de renoncer à ses parrainages royaux et a cessé de représenter la reine lors d’engagements officiels à la suite d’une réaction publique contre son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Le 10 août, une victime présumée d’Epstein a déposé une plainte au civil contre le prince Andrew à New York, affirmant qu’il l’avait agressée sexuellement à trois reprises.

L’affaire allègue que le prince a agressé sexuellement Virginia Roberts Giuffre au domicile londonien de l’associée d’Epstein Ghislaine Maxwell, et aux domiciles d’Epstein à Manhattan et à Little St James dans les îles Vierges américaines.

Le prince Andrew a toujours nié toutes les allégations portées contre lui et a déclaré à BBC Newsnight en 2019 : “Cela ne s’est pas produit. Je peux absolument vous dire que cela ne s’est jamais produit. Je n’ai aucun souvenir d’avoir jamais rencontré cette dame, aucun du tout.”

Ni le prince Andrew ni le palais de Buckingham n’ont commenté publiquement le récent procès.