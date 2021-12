Le prince Andrew cherche des moyens d’éviter la salle d’audience pour protéger la monarchie | Royale | Des nouvelles

Le prince Andrew cherche à éviter la salle d’audience et à utiliser d’autres moyens pour discréditer l’histoire de Mme Giuffre (Image: .)

Le duc d’York nie catégoriquement tout acte répréhensible, mais a déclaré à des amis que le désir de protéger la reine et l’institution au sens large plutôt que de sauver sa propre peau était à l’origine d’une tentative légale d’arrêter l’action civile de Virginia Giuffre contre lui à New York la semaine prochaine. De nombreux initiés royaux pensent que son seul espoir de convaincre le public britannique de son innocence et de retrouver son rôle royal supérieur est de se présenter devant le tribunal et de réfuter les allégations de Mme Giuffre, qui prétend qu’elle a été forcée par son défunt patron Jeffrey Epstein et son disgracié amie Ghislaine Maxwell à coucher avec Andrew trois fois alors qu’elle n’avait que 17 ans.

Victimes de Jeffrey Epstein, de gauche à droite, Sarah Ransome, Virginia Giuffre et Marijke Chartouni (Image : PA)

Mais le Daily Express comprend qu’Andrew, 61 ans, qui a temporairement démissionné de tous ses postes officiels en novembre 2019 après avoir accordé une interview désastreuse à BBC Newsnight, pense qu’il peut encore faire un retour en évitant la salle d’audience et en utilisant d’autres moyens pour discréditer Mme Giuffre. récit.

Andrew, qui supervise la stratégie juridique de son équipe, fait également valoir que l’affaire que la duchesse de Sussex a intentée contre The Mail dimanche pour avoir publié une lettre qu’elle a envoyée à son père montre que même si vous gagnez devant les tribunaux, vous risquez de nuire à votre réputation. et la monarchie. Meghan a dû s’excuser d’avoir « oublié » qu’elle avait coopéré avec les auteurs d’une biographie flatteuse et d’autres preuves ne l’ont pas toujours présentée sous un bon jour.

Son avocat Andrew B Brettler a demandé l’arrêt de l’affaire civile à New York au motif que Mme Giuffre, 38 ans, anciennement connue sous le nom de Virginia Roberts, ne vit plus dans le Colorado, comme le suggère son action en justice, et est « réellement domiciliée dans Australie ».

Dans les documents déposés au nom d’Andrew mardi, M. Brettler a également demandé que toutes les déclarations des témoins dans l’affaire soient tenues secrètes, même si aucune des parties n’a désigné le témoignage comme confidentiel. Les avocats de Mme Giuffre se sont plaints de cette demande et certains ont affirmé qu’elle était sans précédent.

Une source proche d’Andrew a déclaré hier : « Une telle demande ou offre de garder les choses confidentielles n’est certainement pas sans précédent, elle serait plutôt considérée comme une pratique courante dans tout cas très médiatisé. Cependant, il semble que Mme Giuffre et ses avocats veuillent juger cette affaire dans les médias plutôt que dans une salle d’audience. »

Dans un autre développement de l’affaire, les détails d’un règlement de 2009 entre Mme Giuffre et Epstein devraient être rendus publics au début de la semaine prochaine après une décision antérieure. L’équipe juridique du duc a fait valoir que le règlement le libérait, ainsi que d’autres, « de toute responsabilité potentielle », mais ses avocats insistent sur le fait que ce n’est pas le cas.

Les experts juridiques doutent que le duc gagnera ses tentatives pour arrêter l’affaire ou garder les déclarations des témoins secrètes et, si comme prévu le procès se déroule, il est probable qu’Andrew sera testé sur les preuves qu’il fournira.

Il fait face à une pression croissante après qu’un tribunal fédéral de New York a condamné mercredi Maxwell, son ancien ami proche, pour avoir recruté et formé des adolescentes pour des relations sexuelles avec Epstein entre 1994 et 2004. La décision du jury signifie que les histoires de femmes telles que Mme Giuffre ont été accepté, même si elle-même n’a pas témoigné lors du procès et qu’Andrew n’a été mentionné que brièvement comme quelqu’un qui accompagnait Epstein lors de voyages.

Le FBI veut toujours parler à Andrew, officiellement en tant que témoin et non suspect, de ce qu’il a vu et de ce qu’il sait d’Epstein, qui a été retrouvé mort dans une cellule de prison de New York en 2019 et qui a été déclaré coupable de s’être suicidé en attendant un procès pour trafic sexuel.

Mais bien qu’il ait proposé à plusieurs reprises d’aider à toute enquête de part et d’autre de l’Atlantique, le duc refuse toujours de parler aux enquêteurs après avoir accusé les autorités américaines d’avoir violé un accord de confidentialité.

Après la décision du jury de condamner Maxwell plus tôt cette semaine, son accusatrice, Mme Giuffre, a déclaré: «J’espère qu’aujourd’hui ne sera pas la fin mais plutôt une autre étape dans la justice. Maxwell n’a pas agi seul. Les autres doivent être tenus pour responsables. J’ai confiance qu’ils le seront.

L’avocate Linda Bloom, qui représente plusieurs des victimes d’Epstein, a déclaré que le verdict de Maxwell devrait inquiéter Andrew. « Il devrait trembler dans ses bottes, dit-elle. « Parce que cela montre qu’un jury est prêt à rendre un verdict de culpabilité même si les accusateurs ne sont pas parfaits, comme aucun être humain ne l’est. »

Gloria Allred, une avocate qui représente 20 accusateurs d’Epstein, a déclaré que la charge de la preuve dans une affaire civile telle que celle lancée par Mme Giuffre était plus légère que dans une affaire pénale telle que le procès Maxwell, mais il restait encore des obstacles à surmonter. Elle a déclaré: « Je prévois de nombreux arguments juridiques au nom du prince Andrew, liés à la compétence, au pouvoir du tribunal et à d’autres questions similaires – nous devrons donc attendre et voir si son cas sera jugé ou non. »

Mme Giuffre, qui prétend avoir été victime de la traite alors qu’elle était encore mineure en vertu de la loi américaine, demande des dommages-intérêts non spécifiés dans son affaire civile, mais il y a des spéculations selon lesquelles la somme pourrait se chiffrer en millions de dollars. On estime déjà qu’elle a gagné 7 millions de livres sterling en paiements légaux précédents.

L’affaire menace de jeter une ombre énorme sur le jubilé de platine de la reine en 2022 et a également suscité des questions sur les raisons pour lesquelles le monarque de 95 ans n’a pas retiré son fils assiégé de ses postes officiels, tels que son rôle de colonel des Grenadier Guards, qui restent en attente.

Sa position s’est avérée embarrassante pour le régiment d’élite, mais les officiers supérieurs de la division Household restent divisés sur l’opportunité de lui demander de se retirer définitivement. Un officier supérieur a insisté sur le fait qu’il en va de même pour toute personne accusée d’infractions, à moins qu’il n’y ait des preuves accablantes contre elle : « Il est innocent jusqu’à preuve du contraire. »

Mais on dit que le prince Charles pense que son frère Andrew ne peut avoir aucun avenir en tant que membre actif de la famille royale représentant le monarque et de nombreux autres courtisans ne croient pas qu’il y ait une perspective que le duc d’York blanchisse son nom devant la cour du public. avis.

Dickie Arbiter, un ancien conseiller de presse du palais, a déclaré qu’il comprenait pourquoi Andrew était réticent à se rendre à la barre des témoins. « Il ne peut pas être mis sur pied. Je ne pense pas qu’il soit capable de répondre aux questions, comme nous l’avons vu dans l’interview de Newsnight », a-t-il déclaré.

Répondant à la suggestion selon laquelle Andrew craignait de nuire à la réputation plus large de la reine et de la monarchie, il a déclaré: «Il aurait dû y penser avant de devenir ami avec Jeffrey Epstein. Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de revenir pour lui.