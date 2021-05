Le prince Andrew «démis de ses fonctions de patron de près de 50 organisations» après les retombées | Royal | Nouvelles

Prince Andrew: un expert discute de la demande d’un “ uniforme spécifique ”

Le duc d’York s’est retiré de la vie royale en 2019 à la suite de l’entretien désastreux avec la BBC sur sa relation avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Des sources avaient précédemment affirmé qu’Andrew pensait pouvoir revenir.

Cependant, Andrew a maintenant été abandonné en tant que patron de près de 50 organisations, selon le Telegraph.

Certaines des organisations caritatives comprennent le Royal National Institute for the Deaf, la Golf Foundation, la Children’s Foundation, l’Outward Bound Trust et la British Science Association.

Le Fonds pour les enfants de la Royal Navy et des Royal Marines a déclaré: “Nous avons estimé qu’en tant qu’organisme de bienfaisance pour enfants, il n’était pas approprié pour lui de rester un mécène.”

En outre, le Berkshire County Cricket Club, la Society for Nautical Research, l’Association of Leading Visitor Attractions et Whitgift School à Croydon ont également rompu leurs liens avec le duc.

Le prince Andrew a été abandonné par 50 organisations (Image: .)

La reine Elizabeth II et le prince Andrew (Image: .)

Beaucoup de ceux qui ont rompu leurs liens avec Andrew ont déclaré ne pas l’avoir remplacé.

Seuls trois des organismes de bienfaisance – la British Science Association, le Conseil des écoles internationales britanniques et le Tall Ships Youth Trust – ont passé un contrat avec Buckingham Palace concernant un remplacement, selon des rapports.

Le Royal Philharmonic Orchestra et le York Minster Fund ont tous remplacé Andrew par son frère, le prince Charles.

Une source du palais de Buckingham a déclaré: «L’annonce du retrait du duc d’York de ses fonctions publiques a suscité une large attention et de nombreux mécénats ont rapidement pris contact.

Prince Andrew et filles princesses Beatrice et Eugénie (Image: PA)

«Depuis lors, les mécénats souhaitant discuter de l’impact sur leurs opérations ont été traités au fur et à mesure de leur apparition.

Le mois dernier, Andrew a fait une déclaration publique à la suite du décès de son père, le prince Philip, et on pense qu’il a déjà demandé à la reine d’être autorisée à se retirer temporairement en tant que royal senior.

Cependant, le prince Charles serait “catégorique”, il n’y a pas de retour pour Andrew tant que les allégations pèsent sur lui.

Une source a déclaré au MailOnline: “Le prince Andrew pourrait espérer que cette triste situation changera les choses, mais le prince Charles est catégorique sur le fait qu’il n’y a pas de retour possible tant que les allégations pèsent sur lui.

Chronologie du prince Andrew et de Sarah Ferguson (Image: Express)

“Il a parlé à la caméra à titre privé car il s’agit d’un événement familial.

“Personne ne peut l’empêcher de faire ça.”

Le mois dernier, une source a déclaré qu’Andrew croyait en son «cœur de cœur» qu’il pouvait retourner aux fonctions royales.

Une source a déclaré: «Il nourrit toujours des pensées qu’il peut faire un retour.

La nouvelle entreprise (Image: .)

«Il pense vraiment que c’est possible.

«Il croit toujours au fond de son cœur qu’il peut revenir et que le temps sera un guérisseur.

«Il pense qu’il pourra reprendre ses fonctions royales à un moment donné et sauver sa réputation.

«Il espère que le public, s’il soutient sa mère dans cette période difficile, pourra lui accorder le bénéfice du doute.

Prince Andrew (Image: PA)

“Il espère qu’il y a un chemin de retour.”

En décembre, la reine a lancé une nouvelle ère pour la famille royale avec un événement auquel ont participé sept membres de sa famille – le groupe étant rapidement surnommé la «nouvelle entreprise».

Andrew, ainsi que Meghan Markle et le prince Harry, étaient notamment absents de la formation.

La nouvelle entreprise comprenait le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, la princesse Anne et le prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex.