Le prince Andrew échoue à cause d’une stratégie juridique, craint un initié – “Inquiétude croissante” | Royale | Nouvelles

La semaine dernière, Andrew, 61 ans, aurait été convaincu qu’il battrait facilement les allégations sexuelles de Virginia Giuffre contre lui, mais le duc craint maintenant que la bataille juridique ne dure des années et finisse par coûter des millions de livres.

Une source royale a déclaré au Telegraph : « Il y a une inquiétude croissante concernant les conseils donnés au duc par son équipe juridique de Londres face à ce procès potentiellement très dommageable qui a également des implications plus larges sur la réputation de l’institution de la monarchie.

« Le mur du silence et la politique d’évasion de l’équipe juridique ne font qu’ajouter à l’impression [that] le duc a quelque chose à cacher et on craint généralement que les choses aient été autorisées à en arriver là.

Mme Giuffre affirme qu’elle a été forcée d’avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew à l’âge de 17 ans, une affirmation qui a été catégoriquement démentie par le duc.

Si Mme Giuffre remportait la bataille juridique, elle pourrait s’éloigner à hauteur de 14 millions de livres sterling, ont prédit des experts juridiques.

L’affaire est rendue plus compliquée par les nombreux endroits où les agressions auraient eu lieu.

Un juge a décidé que les avocats américains du duc d’York pouvaient se voir signifier les documents juridiques.

La Haute Cour a déclaré dans un communiqué: «Les avocats du prince Andrew ont indiqué qu’ils pourraient chercher à contester la décision de la Haute Cour de reconnaître la validité de la demande de signification de la Convention de La Haye faite par les avocats de Mme Giuffre.

LIRE LA SUITE: La reine a averti que la monarchie faisait face à un « vrai danger » si Firm abandonnait la tradition

Les commentaires les plus récents interviennent également après que des initiés royaux ont affirmé que le duc avait été touché par la « dure réalité » de la situation.

Un initié a déclaré au Mirror : «[Andrew’s] pas été son blasé habituel, agissant comme si tout était en main.

« La question est soudainement devenue très urgente et il y a une tension distincte dans l’air.

“Il y a eu un changement d’humeur dramatique et la réalité que cela pourrait non seulement durer plusieurs mois, voire des années, ainsi que coûter potentiellement des millions de livres est bien réelle.”

Un autre initié a ajouté: “La dure réalité est que le duc et son équipe doivent faire face au fait qu’ils doivent résoudre ce problème.”