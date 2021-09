Le prince Andrew effectue un deuxième voyage à Balmoral pour un passage avec la reine | Royale | Nouvelles

Le voyage pour rejoindre sa mère, la reine Elizabeth II, intervient alors que le prince Andrew fait face aux allégations de Virginia Giuffre, anciennement connue sous le nom de Virginia Roberts, qui affirme que le duc l’a agressée sexuellement lorsqu’elle était adolescente. Mme Giufrre affirme qu’Epstein l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec le duc à trois reprises entre 2000 et 2002 – alors qu’elle avait encore moins de 18 ans.

Selon les dossiers du tribunal, Mme Giuffre allègue que le royal, aujourd’hui âgé de 61 ans, l’a maltraitée au domicile de Jeffrey Epstein à Manhattan et à un autre endroit alors qu’elle était mineure.

Le prince Andrew a toujours catégoriquement nié ses allégations.

Le duc a précédemment déclaré qu’il n’avait “aucun souvenir” de l’avoir jamais rencontrée malgré la photo du couple avec son bras autour de sa taille.

La photographie, qui aurait été prise par la propriété Belgravia de la trafiquante sexuelle d’enfants accusée Ghislaine Maxwell, aurait été prise par le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein avec lequel le duc était célèbre.

Le duc de 61 ans n’a pas encore répondu au procès de Virginia Giuffre à New York, datant d’il y a un mois, qui l’accusait de “viol au premier degré”.

Le voyage d’Andrew vers le domaine privé survient cette fois alors que l’affaire d’abus sexuels doit être entendue lundi à New York.

Le prince Andrew, accompagné de son ex-femme Sarah Ferguson, a été vu en train de faire le voyage à Balmoral, pour la deuxième fois ces derniers mois.

LIRE LA SUITE: La version non recadrée de la photo du prince Andrew montre un pouce mystérieux

Ils affirment que le duc ne se livrait pas à ses activités habituelles sur le terrain de 98 acres de la propriété, l’initié notant qu’« il ne faisait pas d’équitation ».

Andrew et Fergie, 61 ans, auraient rejoint Sa Majesté alors qu’elle était en vacances dans son domaine de 50 000 acres en Écosse avant la procédure civile de lundi.

L’affaire, sur laquelle le duc et ses avocats ont refusé de commenter, sera entendue par conférence téléphonique à New York.

Dans une déclaration faisant référence à la poursuite civile, Mme Giuffre a déclaré: «Je tiens le prince Andrew pour responsable de ce qu’il m’a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exempts d’être tenus pour responsables de leurs actes.

“J’espère que d’autres victimes verront qu’il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur, mais on peut récupérer sa vie en s’exprimant et en demandant justice.”

Elle a ajouté qu’elle “n’avait pas pris la décision à la légère”.