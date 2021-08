Le prince Andrew est officiellement poursuivi pour viol

Bien que ce ne soit pas la première fois que Giuffre accuse le prince Andrew, il a été chargé de tout nier à différentes occasions. Le document présenté par la victime demande une indemnisation pour les dommages mais ne précise pas de montant car il indique qu’après l’agression, elle a été émotionnellement affectée pendant une longue période.

“Ce que je fais, c’est exiger que le prince Andrew réponde de ce qu’il m’a fait. Les puissants et les riches ne sont pas exemptés d’être tenus responsables de leurs actes. J’espère que d’autres victimes voient qu’il est possible de ne pas vivre dans le silence et la peur, mais de recouvrer la vie en s’exprimant et en demandant justice. Il y a vingt ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andrew lui ont permis d’abuser d’une fille effrayée et vulnérable qui n’était protégée par personne. Il est temps que je me rende compte“, a déclaré Virginia dans un communiqué.