Le prince Andrew et Fergie ont été aperçus en visite à la reine Elizabeth après que Virginia Giuffre l’a poursuivi en justice

Virginie Giuffre a déposé une poursuite civile contre Prince André, l’homme qu’elle allègue l’a agressée et violée alors qu’elle était une victime mineure du trafic sexuel du défunt Jeffrey Epstein et le encore actuellement en vie Ghislaine Maxwell. Oh non, ignorer la situation ne l’a pas fait disparaître ? Sauvage! Être nommé dans un procès sérieux enverrait probablement même les plus courageux se cacher pendant un certain temps, mais pas le prince Andrew. Andrew a fait ce qu’il fait le mieux lorsqu’il a besoin de contrôler rapidement les dégâts, c’est-à-dire qu’il s’enfuit vers maman dans la campagne écossaise. Et tout comme la dernière fois, il a traîné son ex-femme et son supporter vocal le plus éhonté Fergie avec lui.

La dernière fois qu’Andrew a fait cette cascade, c’était environ six secondes après que Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Le nom du prince Andrew est apparu à plusieurs reprises lors de conversations sur Jeffrey Epstein, car les deux étaient des amis proches et ont été vus ensemble à de nombreuses reprises. Pour échapper au désagrément d’être abandonné en tant qu’ami d’un pédophile condamné et présumé trafiquant sexuel, Andrew, Fergie et leur fille Princesse Béatrice tous ont fui vers celle de la reine Elizabeth résidence d’été, Balmoral Castle, en Écosse, où elle a été vue emmenant son cher fils à l’église avec elle. Plusieurs mois plus tard, après que Virginia Giuffre ait publiquement accusé le prince Andrew de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle était mineure, Andrew a été vu en train de faire une promenade à cheval réconfortante avec sa mère au château de Windsor.

Je m’attendais presque à ce qu’Andrew réponde à ce procès pour viol en se présentant à la porte d’entrée de sa mère en pantalon court et en tenant une sucette surdimensionnée, suppliant sa mère de rejoindre Poor Sweet Innocent Lil ‘Andy sur un carrousel antique qu’il a loué pour la journée. Il n’a pas dû réunir son acompte à temps, car Andrew a été obligé de faire simple, avec juste une visite régulière à la maison d’été de sa mère. Les gens disent qu’Andrew s’est rendu à Balmoral avec Fergie sur la banquette arrière de son Range Rover. Le Daily Mail a plusieurs photos d’Andrew arrivant à Balmoral.

Le prince Andrew pourrait être interrogé sur sa vie sexuelle et voir ses communications saisies, selon les avocats https://t.co/mHVaQXJ92x pic.twitter.com/2R3ENl44PJ – Daily Mail UK (@DailyMailUK) 11 août 2021

Je suppose que la deuxième fois qu’Andrew a été informé du procès de Virginia, il a attrapé frénétiquement un sac de voyage, a envoyé un texto à Fergie pour lui dire qu’il avait besoin de ses services comme bouclier humain personnel et s’est précipité dans son Range Rover pour transporter le cul chez maman. Je suppose également que la reine est assez vieille école pour obtenir ses nouvelles d’un journal, et le prince Andrew se précipitait à Balmoral pour l’intercepter du garçon de papier avant qu’elle ne puisse le voir. Un peu comme la fin du jour de congé de Ferris Bueller, sauf avec beaucoup plus de trébuchements, de jurons, de sueurs, et Andrew ordonnant à Fergie de ronger le papier avec ses dents pour donner l’impression que l’un des chiens l’a détruit.

