Le prince Andrew et son équipe juridique sont «absolument pris au dépourvu» par un procès | Royale | Nouvelles

Le procès civil déposé contre le prince Andrew a laissé le fils de la reine dans une position “dangereuse”, selon un expert royal. Virginia Roberts Giuffre, ancienne victime du délinquant sexuel Jeffrey Epstein, a allégué que le duc l’avait agressée sexuellement à trois reprises, laissant à son équipe juridique un certain nombre d’options «à haut risque», notamment la divulgation des détails de ses antécédents sexuels devant le tribunal. . Le prince Andrew a toujours nié toutes les allégations.

La commentatrice royale Rebecca English a déclaré: “Andrew et son équipe juridique ont été complètement aveuglés par cela.

“Ils ne s’attendaient pas à ce que Virginia Giuffre et son avocat empruntent cette voie de poursuite civile et, par conséquent, il y a beaucoup de crises en coulisses pour essayer de trouver quoi faire à ce sujet.

“Comme mon collègue Stephen Wright l’a expliqué, c’est une période très dangereuse pour lui. Chaque option qui s’offre à eux est à très haut risque.

“Il pourrait essayer de l’ignorer complètement, mais bien sûr, il risque d’être jugé par un tribunal en son absence et d’être qualifié d’agresseur sexuel en Amérique et de faire l’objet d’une réclamation de plusieurs millions de dollars contre lui.”

Elle a poursuivi: “Il pourrait se battre, mais s’il le fait, il doit être prêt à ce que chaque relation qu’il a eue avec Jeffrey Epstein soit examinée de près, chaque aspect de sa vie ouvert au public, y compris même sa propre histoire sexuelle.

“Il pourrait essayer de le faire retirer, mais s’il échoue, il revient à la case départ, donc il y a beaucoup de réflexions en cours dans le camp d’Andrew en ce moment.”

Virginia Giuffre a déposé une plainte au civil mardi en vertu de la Child Victims Act de New York.

Elle souhaite recevoir des dommages et intérêts pour « la détresse et le préjudice émotionnels et psychologiques importants » causés par le duc d’York.

L’affaire affirme que le prince Andrew a agressé sexuellement Mme Giuffre – alors connue sous le nom de Virginia Roberts – à trois reprises, deux fois aux États-Unis et une fois à Londres.

Elle a allégué qu’il l’avait fait en pleine conscience qu’elle n’avait que 17 ans. L’âge du consentement aux îles Vierges américaines, où il aurait eu une relation sexuelle avec Mme Giuffre, est de 18 ans.

Ses avocats ont déclaré: “Il y a vingt ans, la richesse, le pouvoir, la position et les relations du prince Andrew lui ont permis d’abuser d’un enfant effrayé et vulnérable sans personne pour la protéger. Il est grand temps qu’il soit tenu de rendre des comptes. “

Le duc d’York a nié les allégations et a déclaré à la journaliste de la BBC Emily Maitlis en 2019: “Cela ne s’est pas produit. Je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s’est jamais produit. Je n’ai aucun souvenir d’avoir jamais rencontré cette dame, absolument aucune. “

En tant qu’adolescente vulnérable, Mme Giuffre dit qu’elle a été préparée par le pédophile condamné Jeffrey Epstein, qui dirigeait un réseau de trafic sexuel avec des filles mineures.

Le prince Andrew était un ami proche d’Epstein, après avoir été présenté dans les années 1990 par l’intermédiaire de leur amie commune, la mondaine britannique Ghislaine Maxwell.

Il est resté ami avec Epstein après sa première condamnation en 2008 pour avoir sollicité un enfant à des fins de prostitution.

À la suite d’une réaction publique, il a mis fin à l’amitié.

En 2019, Jeffrey Epstein a été de nouveau arrêté après qu’un certain nombre de victimes se soient manifestées pour révéler l’étendue de ses abus sexuels, et il s’est ensuite suicidé dans sa cellule de prison.

Ghislaine Maxwell attend actuellement son procès pour des allégations de proxénétisme et de trafic sexuel de jeunes filles, une affirmation qu’elle nie.

Le prince Andrew a mené une interview en novembre 2019 avec BBC Newsnight, dans le but de sauver sa réputation et d’apaiser la controverse médiatique.

L’interview a été considérée comme un désastre et le prince s’est rapidement retiré de ses fonctions publiques et a cessé de représenter la reine dans les engagements officiels.

Dans une déclaration ultérieure, il a déclaré: “Je continue de regretter sans équivoque mon association malavisée avec Jeffrey Epstein.

“Son suicide a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes, et je sympathise profondément avec tous ceux qui ont été touchés et qui souhaitent une forme de fermeture.

“Je ne peux qu’espérer qu’avec le temps, ils pourront reconstruire leur vie. Bien sûr, je suis prêt à aider tout organisme d’application de la loi approprié dans ses enquêtes, si nécessaire.”