Le prince Andrew fait face à un «catastrophe», quelle que soit sa réponse au procès de l’accusateur sexuel .

Le prince Andrew ne peut pas être extradé pour répondre au procès accablant de l’accusatrice sexuelle Virginia Roberts Giuffre – mais fait probablement face à une ruine finale de sa réputation, quelle que soit sa réponse, selon des experts juridiques.

Le fils de 61 ans de la reine Elizabeth II a été poursuivi devant le tribunal fédéral de Manhattan lundi par Giuffre, qui a déclaré pendant des années que le défunt pédophile Jeffrey Epstein et la prétendue madame Ghislaine Maxwell l’avaient forcée à avoir des relations sexuelles avec le royal à trois reprises, à partir de quand elle était “une enfant.”

Giuffre a déclaré lundi au Post qu’elle “n’avait pas pris cette décision à la légère”, mais a insisté sur le fait que son action en justice prouverait qu’elle “a été victime de la traite et agressée sexuellement par lui”.

“Je tiens le prince Andrew pour responsable de ce qu’il m’a fait”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Les puissants et les riches ne sont pas exempts d’être tenus pour responsables de leurs actes », a-t-elle déclaré.

Mais alors que Giuffre a déclaré qu’elle espérait montrer qu’il était possible “de récupérer sa vie en s’exprimant et en demandant justice”, il était loin d’être évident de savoir exactement comment se déroulerait son action en justice.

Prince Andrew, Virginia Roberts Giuffre et Ghislaine Maxwell début 2001. Obtenu par NY Post

Parce qu’Andrew fait face à une poursuite civile et non à des accusations criminelles, il ne peut pas être contraint de venir à New York pour y répondre, notent des experts juridiques.

Le traité d’extradition de 2003, présenté par George W. Bush, stipule que les citoyens britanniques ne peuvent être extradés que pour des crimes « passibles d’emprisonnement ou d’une autre forme de détention pendant plus d’un an ou de la peine de mort », dont aucun, bien sûr, postulez pour André.

“Il ne s’agit pas de savoir si le prince Andrew ira en prison ou non – il n’a aucune exposition criminelle dans ce cas particulier”, a souligné Melissa Murray, professeur de droit à l’Université de New York, à la BBC.

Cette protection a été mise en évidence par la capacité d’Andrew à éviter à plusieurs reprises de parler au gouvernement fédéral de son défunt ami Epstein, le procureur général de l’époque, William Barr, confirmant l’été dernier qu’il n’y avait aucune mesure légale pour le faire remettre.

Mais ces tentatives pour l’interviewer pourraient s’avérer une incitation supplémentaire pour Andrew à rester à l’écart des États-Unis, peu importe ce qui se passe avec le costume de Giuffre – le FBI étant plus susceptible de le forcer à parler s’il venait, a noté The Telegraph.

Les avocats des accusateurs d’Epstein ont également précédemment averti qu’ils le citeraient à comparaître à la seconde où il mettrait le pied ici.

Bien qu’il soit protégé de l’extradition, le statut d’Andrew en tant que royal britannique ne lui donnerait cependant pas une immunité complète contre l’affaire, ou toute autre personne impliquée dans le scandale.

L’immunité souveraine de la reine Elizabeth II ne s’applique pas au prince Andrew.WPA Pool/.

Bien que sa mère de 95 ans, la reine, bénéficie de l’immunité souveraine en vertu de la loi britannique, cela ne s’applique pas à ses enfants. Toute tentative d’utiliser la royauté comme moyen de défense serait également affaiblie par le fait qu’il n’était pas en mission officielle les trois fois où Giuffre prétend qu’elle a été obligée d’avoir des relations sexuelles avec lui, à Londres, à New York et sur l’île d’Epstein.

Pourtant, le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré à MailOnline qu’il ne voyait “aucune chance concevable” qu’Andrew accepte de comparaître devant un tribunal de Manhattan étant donné qu’il n’a même pas aidé le FBI.

“Je ne vois absolument aucune chance”, a-t-il insisté.

Son équipe juridique voudrait probablement également éviter qu’Andrew ait à témoigner, étant donné que son entretien essayant de justifier son amitié avec Epstein et Maxwell s’est terminé de manière si désastreuse, a noté The Telegraph.

“Sa performance sur Newsnight a été l’une des grandes interviews d’accidents de voiture et une grillade par un avocat qualifié de New York risque une humiliation terrifiante”, a noté le journal britannique.

Le prince Andrew et Jeffrey Epstein à Central Park.The Sun/ News Licensing / MEGA

Cependant, les alternatives ont des résultats tout aussi peu attrayants.

S’il règle à l’amiable – même en niant toute responsabilité – cela « porterait gravement atteinte » à sa réputation déjà entachée et l’empêcherait probablement de reprendre ses fonctions royales, a noté The Telegraph.

S’il l’ignore simplement, il pourrait être reconnu coupable par contumace – ce qui “serait catastrophique pour le prince car alors un tribunal le qualifierait officiellement d’agresseur sexuel d’enfants”, a noté le journal britannique.

Ses seuls vrais espoirs seraient que l’affaire ne se rende jamais devant les tribunaux, y compris qu’Andrew la fasse transférer à la Haute Cour de Londres et radier pour manque de preuves, a noté The Telegraph, sans suggérer pourquoi l’équipe juridique de Giuffre accepterait cette option.

Ajoutant aux malheurs d’Andrew, le procès intervient à un “moment vraiment malheureux”, avec son ami mondaine Maxwell qui doit être jugé en novembre pour son rôle présumé dans le réseau de trafic sexuel, a déclaré le professeur de NYU Murray à la BBC.

“Avec cette poursuite civile en cours et elle sur le point d’être jugée pour ces accusations criminelles, il pourrait y avoir encore plus de pression – et même de tentation – pour qu’elle coopère avec les procureurs fédéraux”, a suggéré Murray.

Maxwell fournirait alors “peut-être plus d’informations sur toutes les personnes qui se trouvaient dans l’orbite de Jeffrey Epstein et qui pourraient, prétendument, inclure le prince lui-même”, a déclaré le professeur.

Quoi qu’il arrive, les observateurs légaux et royaux avertissent que le procès pourrait être un désastre pour Andrew.

“Cette affaire apportera plus d’embarras pour lui et pour la famille royale – comme tout ce qui concerne Andrew et Epstein”, a déclaré le commentateur royal Fitzwilliams à MailOnline.

Sarah Ransome et Virginia Roberts Giuffre se réconfortent alors qu’elles parlent des abus commis par Jeffrey Epstein.TNS via .

Andrew et Buckingham Palace ont toujours nié avec véhémence les allégations de Giuffre.

« Cela ne s’est pas produit. Je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s’est jamais produit », a déclaré Andrew à la BBC, insistant : « Je n’ai aucun souvenir d’avoir jamais rencontré cette dame, aucun du tout.

Ni lui ni son équipe juridique n’ont commenté le procès.

Andrew a cependant au moins un fidèle partisan – son ex-femme Sarah Ferguson, qui a déclaré au Financial Times la semaine dernière qu’elle croyait « à 100 % » la version des événements de son ex.

“Pas de question. Je sais tout de lui. Je pense que c’est une personne extraordinaire », a-t-elle déclaré au journal britannique. « C’est juste que je sais qui il est, dit-elle.