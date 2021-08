in

L’auteur et consultant en gestion de crise Mark Borkowski a expliqué que le prince Andrew avait un “albatros lui serrant le cou” en ce qui concerne le dernier procès américain déposé contre lui et prétend quoi qu’il en soit, il ne pouvait pas échapper aux allégations. M. Borkowski a déclaré à certains que cela était tout à fait justifié compte tenu de sa relation avec le pédophile Jeffrey Epstein et du fait que le prince Andrew n’a pas pleinement coopéré avec les autorités américaines lors de leur enquête sur Epstein. Virginia Guiffre a déposé une plainte aux États-Unis contre le prince Andrew, alléguant qu’il l’avait agressée sexuellement alors qu’elle avait 17 ans.

S’exprimant sur le sujet sur Sky News, M. Borkowski a donné son avis sur la situation désastreuse dans laquelle se trouve le prince Andrew.

Il a déclaré: “C’est un horrible albatros qui lui serre le cou, il pend autour de son cou comme un totem maléfique.

“Et malheureusement, c’est la mort d’un million de poignards, chaque fois qu’il y a une distance de l’histoire, un autre couteau est mis dans le dos.

“Certaines personnes le diraient à juste titre.”

Le prince Andrew nie toutes les allégations et dit qu’il n’a jamais rencontré Mme Giuffre, ajoutant qu’une photo prise des deux est falsifiée.

L’avocat de Mme Giuffre, David Boies, a déclaré à Sky News que le prince Andrew ne pouvait plus ignorer les allégations de Mme Giuffre et qu’il devrait au moins reconnaître l’affaire portée contre lui.

M. Boies a déclaré: “Il ne peut pas ignorer le processus. Il peut m’ignorer et ignorer mon client. Il peut ignorer les autres victimes et leurs avocats, mais il ne peut pas ignorer le tribunal.

“Le processus judiciaire va maintenant le contraindre. S’il essayait d’ignorer le tribunal comme il nous a ignorés, un jugement par défaut serait prononcé contre eux.

Cela fait longtemps que Mme Ferguson n’a pas rencontré la reine ou visité les résidences royales avec l’auteur royal Angela Levin qui a déclaré à Sky News que les accusations contre Andrew “seraient comme un nuage noir”.

Mme Guiffre a intenté une action en justice à New York, où les contraintes de temps pour plaider la cause ne sont pas applicables par rapport à l’Angleterre où elles se trouvent.

Le tribunal américain aura le pouvoir d’invoquer toute preuve pour aider l’affaire, y compris les enregistrements téléphoniques, les communications, les photos et tout autre document important à condition qu’ils existent toujours.

Ghislaine Maxwell, qui travaillait pour Jeffery Epstein, est actuellement en état d’arrestation pour trafic sexuel et comparaîtra devant le tribunal en novembre.

Cependant, il se pourrait qu’elle soit appelée comme témoin car l’une des réclamations de Mme Guiffre a eu lieu dans la maison de Mme Maxwell.